Арнольд Шварценеггер показал внебрачного сына

Сын актера Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: Reuters

Актер Арнольд Шварценеггер посетил премьеру нового сериала. Среди гостей был его внебрачный сын Джозеф Баэна.

Фото с красной дорожки Джозеф опубликовал на своей странице в Instagram.

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Арнольд Шварценеггер представил новый сериал "Фубар", в котором сыграл главную роль. Поддержать отца во время премьеры пришел его внебрачный сын, Джозеф Баэна.

Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters

Арнольд Шварценеггер представил новый проект. Фото: Reuters

По сюжету агент ЦРУ собирается выйти на пенсию, но узнает семейный секрет, который заставляет его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: Reuters

Арнольд Шварценеггер 20 лет изменял своей жене с домработницей. Милдред Патрисия Баэна была практически членом семьи.

Джозеф появился месяц спустя после рождения младшего сына Шварценеггера и Марии Шрайвер. Именно жена актера первой поняла, что мальчик, который часто бывает в ее доме — сын ее мужа. Вскоре о внебрачном ребенке узнал муж Милдред.

После этого брак Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер распался, актер стал сближаться с мальчиком, купил любовнице и сыну роскошный дом, помогал деньгами и дарил дорогие подарки. Сейчас 25-летний Джозеф и Арнольд очень близки.

Напомним, в Вене прошел международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.

Ранее Kalush Orchestra отыграли благотворительный тур по городам Северной Америки. За океаном музыканты встретились не только с поклонниками, но и с мировыми звездами. Группа Kalush Orchestra посетила имение известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера.