Арнольд Шварценеггер показал внебрачного сына

Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с внебрачным сыном
Актер Арнольд Шварценеггер посетил премьеру нового сериала. Среди гостей был его внебрачный сын Джозеф Баэна.
Фото с красной дорожки Джозеф опубликовал на своей странице в Instagram.
Арнольд Шварценеггер представил новый сериал "Фубар", в котором сыграл главную роль. Поддержать отца во время премьеры пришел его внебрачный сын, Джозеф Баэна.
По сюжету агент ЦРУ собирается выйти на пенсию, но узнает семейный секрет, который заставляет его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.
Арнольд Шварценеггер 20 лет изменял своей жене с домработницей. Милдред Патрисия Баэна была практически членом семьи.
Джозеф появился месяц спустя после рождения младшего сына Шварценеггера и Марии Шрайвер. Именно жена актера первой поняла, что мальчик, который часто бывает в ее доме — сын ее мужа. Вскоре о внебрачном ребенке узнал муж Милдред.
После этого брак Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер распался, актер стал сближаться с мальчиком, купил любовнице и сыну роскошный дом, помогал деньгами и дарил дорогие подарки. Сейчас 25-летний Джозеф и Арнольд очень близки.
Напомним, в Вене прошел международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.
Ранее Kalush Orchestra отыграли благотворительный тур по городам Северной Америки. За океаном музыканты встретились не только с поклонниками, но и с мировыми звездами. Группа Kalush Orchestra посетила имение известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера.