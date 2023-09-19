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Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника

19 вересня 2023 12:58
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника
Артем Пивоваров. Фото: YouTube @PivovarovMusic
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Український співак Артем Пивоваров зупинив свій концерт через сльози хлопчика, який втратив близьку людину. Пісня "Говори", яку виконував співак на сцені, була улюбленою композицією тієї людини. 

Про цю ситуацію Пивоваров розповів у своєму Instagram.

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Плакали разом

Під час свого виступу Артем Пивоваров помітив, що хлопець, який стояв перед сценою, плакав. Співак поцікавився, що трапилося і виявилося, що малий втратив близьку людину, а пісня, яку якраз виконував Артем, була улюбленою для тієї людини. 

 

Виконавець зупинив концерт, присів біля хлопця і обійняв його. Зі сльозами на очах він підтримав малого і сказав важливі слова. 

"Найголовніше, що ця людина, про яку ти памʼятаєш, залишила найгарніші думки про себе. Це важливо. Якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, скоріш за все, вона була особливою і робила особливі речі в своєму житті", — сказав Пивоваров хлопцю. 

 

Артем Пивоваров обіймає прихильника. Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Співак розповів, що і сам мав такий досвід у своєму житті: він теж втрачав близьку людину. Тому знає, про що каже. 

"Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватись в людях, можливо, в своїх думках також. Але ці речі роблять нас сильнішими", – підтримав прихильника співак.

Такий вчинок артиста розчулив його шанувальників і зібрав безліч реакцій та коментарів. Відео розчулило і телеведучу Машу Єфросиніну, яка також написала коментар. 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що треки Пивоварова та Барських вивчатимуть у шкільній програмі. Також Новини.Live писали, хто пройшов у другому ефірі шоу "Голос країни-13", де Артем Пивоваров є одним з тренерів.


 

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