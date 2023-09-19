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Артем Пивоваров остановил концерт из-за слез маленького поклонника

19 сентября 2023 12:58
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Артем Пивоваров остановил концерт из-за слез маленького поклонника
Артём Пивоваров. Фото: YouTube @PivovarovMusic
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Украинский певец Артем Пивоваров остановил свой концерт из-за слез мальчика, потерявшего близкого человека. Песня "Говори", которую певец исполнял на сцене, была любимой композицией того человека.

Об этой ситуации Пивоваров рассказал в своем Instagram .

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Плакали вместе

Во время своего выступления Артем Пивоваров заметил, что стоящий перед сценой парень плакал. Певец поинтересовался, что случилось и оказалось, что мальчик потерял близкого человека, а песня, которую исполнял Артем, была любимой для того человека.

 

Исполнитель остановил концерт, присел возле парня и обнял его. Со слезами на глазах он поддержал мальчика и произнес важные слова.

"Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, оставил самые лучшие мысли о себе. Это важно. Если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, он был особенным и делал особые вещи в своей жизни" , – сказал Пивоваров парню.

 

Артем Пивоваров обнимает поклонника. Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Певец рассказал, что и сам имел такой опыт в своей жизни: он тоже терял близкого человека. Потому знает, о чем говорит.

"Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, возможно, в своих мыслях тоже. Но эти вещи делают нас сильнее", – поддержал поклонника певец.

Такой поступок артиста растрогал его поклонников и собрал множество реакций и комментариев. Видео растрогало и телеведущую Машу Ефросинину, также написавшую комментарий.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что треки Пивоварова и Барских будут изучать в школьной программе. Также Новости.Live писали, кто прошел во втором эфире шоу "Голос країни-13" , где Артем Пивоваров один из тренеров.

 

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