Хто пройшов у другому ефірі шоу "Голос країни-13": всі відео учасників

Тренери шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Шанувальники шоу "Голос країни" дізналися імена нових учасників, які пройшли в команди зіркових тренерів. У другому епізоді проєкту до наступного раунду потрапили дев’ятеро учасників.

Новини.LIVE покаже їхні виступи, які доступні для перегляду на YouTube-каналі шоу "Голос країни".

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Подробиці

Першою на сцену вийшла 18-річна Майрамік Авоян, яка родом із Канева Черкаської області. Від початку повномасштабної війни вона переїхала до Німеччини та працює в McDonald's. Саме європейські колеги переконали дівчину взяти участь у новому сезоні "Голосу країни". Потужний голос та артистичність Майрамік не залишили байдужими тренерів проєкту: до неї розвернулись усі чотири тренери.

Дівчина обрала команду співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA), хоча Артем Пивоваров наполегливо кликав її до себе. Вони разом заспівали його хіт "Дежавю".

Під час "сліпих прослуховувань" на сцену вийшов 25-річний захисник нашої країни Михайло Панчишин, творчий позивний якого Ptashkin. За час служби він брав участь у звільненні Ірпеня, а згодом відправився до Бахмута, де потрапив під семиденне бомбардування міста. Захисник отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я.

Пісню, яку Панчишин виконав на "сліпих" прослуховуваннях, він написав спільно зі своїми побратимами, перебуваючи в окопі. Вражаюча щирість та оригінальна техніка екстрим вокалу вразили всіх тренерів. Михайло обрав команду Артема Пивоварова.

Виступи інших учасників, які пройшли

У 13-му сезоні глядачі побачать 60 різножанрових вокалістів, які вражатимуть своїм унікальним співом та вибором музичного репертуару. Серед учасників — українці, які багато років живуть за кордоном і постійно демонструють нашу культуру всьому світові, а також вокалісти, які не виїжджали за кордон під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми показували виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13". Також ми розповідали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни".