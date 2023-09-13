Треки Пивоварова та Барських вивчатимуть у шкільній програмі

Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Пісні Макса Барських та Артема Пивоварова увійшли до шкільної програми. Тепер тексти зіркових авторів будуть вивчати у шостому класі.

Про це пишуть ФАКТИ.

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Пісні "Буде весна" Макса Барських та "Маніфест" Артема Пивоварова потрапили в підручник української мови для 6-го класу. Треки стали частиною програми Нової української школи.

Тексти музикантів. Фото: рidruchnyk.com.ua

У другій частині посібника в місці вправи 620 є треки музикантів. Учні мають виконати кілька завдань, працюючи в парі. Вибрані для підручника моменти мають патріотичне наповнення.

Кліп "Буде весна" має понад 6,7 млн переглядів в Youtube та містить кадри хроники після повномасштабного вторгення.

Кліп на пісню "Маніфест" Артема Пивоварова переглянули вже 11 млн разів. У ній виконавець хотів розповісти про унікальність українців.

Раніше продюсер Ясинський зізнався, які гонорари отримує Макс Барських.

Нагадаємо, продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував шоу співака Артема Пивоварова.