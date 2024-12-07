Інтимні фото Анни Асті потрапили в мережу — навколо співачки скандал

Асті втрапила в скандал — у мережу "злили" інтимні фото зрадниці
Співачка-зрадниця Анна Асті опинилася в центрі гучного скандалу. У мережу "злили" інтимні світлини, які артистка нібито відправляла своєму коханцю.
Скандальними фото поділився блогер Богдан Беспалов.
Інтимні фото Анни Асті потрапили в мережу
Співачка, яка втекла з України до Росії, тепер зрадила й свого чоловіка — бізнесмена Станіслава Юркіна. У мережі з'явилися фото, на яких Асті позує абсолютно оголеною.
Як розповіли інсайдері, "нюдси" артистка відправляла не чоловіку, а своєму таємному коханцю. Судячи з усього, співачка вже тривалий час має роман на стороні.
Окрім того, у мережу також "злили" відео, на якому Асті займається коханням з іншим чоловіком.
Сама ж Асті та її російська команда не коментували інцидент. Наразі співачка обмежила можливість залишати коментарі в її соцмережах та зайняла мовчазну позицію. Також уважні користувачі помітили, що чоловік скандальної зірки відписався від неї в Instagram.
Нагадаємо, Анна Асті під час повномасштабної війни в України залишилася жити в РФ та продовжує мовчати про війну в рідній країні. У лютому 2023 зрадниця отримала російське громадянство.
Раніше Різ Візерспун потрапила в скандал через рекламу книжки про Росію.
Також ми писали, що Брітні Спірс після відвертих відео і зловживання наркотиками починає нове життя.
Читайте Новини.LIVE!