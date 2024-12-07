Інтимні фото Анни Асті потрапили в мережу — навколо співачки скандал

Анна Асті. Фото: instagram.com/asti

Співачка-зрадниця Анна Асті опинилася в центрі гучного скандалу. У мережу "злили" інтимні світлини, які артистка нібито відправляла своєму коханцю.

Скандальними фото поділився блогер Богдан Беспалов.

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Співачка, яка втекла з України до Росії, тепер зрадила й свого чоловіка — бізнесмена Станіслава Юркіна. У мережі з'явилися фото, на яких Асті позує абсолютно оголеною.

Анна Асті. Фото: bespalovmedia

Як розповіли інсайдері, "нюдси" артистка відправляла не чоловіку, а своєму таємному коханцю. Судячи з усього, співачка вже тривалий час має роман на стороні.

Співачка Анна Асті. Фото: bespalovmedia

Окрім того, у мережу також "злили" відео, на якому Асті займається коханням з іншим чоловіком.

Сама ж Асті та її російська команда не коментували інцидент. Наразі співачка обмежила можливість залишати коментарі в її соцмережах та зайняла мовчазну позицію. Також уважні користувачі помітили, що чоловік скандальної зірки відписався від неї в Instagram.

Нагадаємо, Анна Асті під час повномасштабної війни в України залишилася жити в РФ та продовжує мовчати про війну в рідній країні. У лютому 2023 зрадниця отримала російське громадянство.

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