Интимные фото Анны Асти попали в сеть — певица попала в скандал

Анна Асти. Фото: instagram.com/asti

Певица-изменница Анна Асти оказалась в центре громкого скандала. В сеть "слили" интимные фотографии, которые артистка якобы отправляла своему любовнику.

Скандальными фото поделился блогер Богдан Беспалов.

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Сбежавшая из Украины в Россию певица теперь предала и своего мужа — бизнесмена Станислава Юркина. В сети появились фото, на которых Асти позирует совершенно обнаженной.

Интимное фото Анны Асти. Фото: bespalovmedia

Как рассказали инсайдере, "нюдсы" артистка отправляла не мужу, а своему тайному любовнику. Судя по всему, у певицы уже длительное время есть роман на стороне.

Обнаженная Анна Асти. Фото: bespalovmedia

Кроме того, в сеть также "слили" видео, на котором Асти занимается любовью с другим мужчиной.

Сама Асти и ее российская команда не комментировали инцидент. Пока певица ограничила возможность оставлять комментарии в ее соцсетях и заняла молчаливую позицию. Также внимательные пользователи заметили, что муж скандальной звезды отписался от нее в Instagram.

Напомним, Анна Асти во время полномасштабной войны у Украины осталась жить в РФ и продолжает молчать о войне в родной стране. В феврале 2023 года изменница получила российское гражданство.

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