Атака безпілотників на столицю зірвала великий зірковий концерт
В четвер, 12 грудня, розпочалось дводенне шоу "Музична Платформа України". Втім, в першу ж годину концерту, який знімали для телеверсії, в столиці оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників окупантів.
Новини.LIVE розкаже, хто з зірок встиг виступити на сцені "Жовтневого палацу".
Атака безпілотників зірвала музичне шоу в столиці
В перший день були заявлені десятки артистів, які мали виконати свої хіти. Виступити встигли Наталія Могилевська, Руслана, Злата Огнєвіч з Максимом Бородіним.
Заспівала й Оля Полякова і одразу пролунав сигнал повітряної тривоги. Артистка розрядила атмосферу, та пожартувала: "А ви знаєте чому? Бо тут бомба-ракета (натякає на себе. — Ред.)". Після цього зал почав аплодувати, Полякова подякувала та пішла зі сцени.
Зазначимо, що вийти на сцену мали б Павло Зібров, YAKTAK, DISCOMAN, Domiy, Alekseev, Тоня Матвієнко та інші артисти. Втім, тривога в столиці триває вже майже дві години. Скоріш за все, телезйомку, як і сам концерт, продовжувати не будуть.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на та тлі хейту співак Олег Винник переніс свій концерт у Варшаві. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова оконфузилась під час виступу в Миколаєві.
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