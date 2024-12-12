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Атака безпілотників на столицю зірвала великий зірковий концерт

12 грудня 2024 21:54
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Атака безпілотників зірвала музичне шоу в столиці
Ведучі "Музичної Платформи України" Геннадій Вітер та Марія Орлова. Фото: Instagram/music_platform_ukraine
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

В четвер, 12 грудня, розпочалось дводенне шоу "Музична Платформа України". Втім, в першу ж годину концерту, який знімали для телеверсії, в столиці оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників окупантів. 

Новини.LIVE розкаже, хто з зірок встиг виступити на сцені "Жовтневого палацу". 

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В перший день  були заявлені десятки артистів, які мали виконати свої хіти. Виступити встигли Наталія Могилевська, Руслана, Злата Огнєвіч з Максимом Бородіним. 

Заспівала й Оля Полякова і одразу пролунав сигнал повітряної тривоги. Артистка розрядила атмосферу, та пожартувала: "А ви знаєте чому? Бо тут бомба-ракета (натякає на себе. — Ред.)". Після цього зал почав аплодувати, Полякова подякувала та пішла зі сцени.

Зазначимо, що вийти на сцену мали б Павло Зібров, YAKTAK, DISCOMAN, Domiy, Alekseev, Тоня Матвієнко та інші артисти. Втім, тривога в столиці триває вже майже дві години. Скоріш за все, телезйомку, як і сам концерт, продовжувати не будуть.

Повітряна тривога Київ
Повітряна тривога в Україні станом на вечір 12 грудня 2024 року. Скриншот: Alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що на та тлі хейту співак Олег Винник переніс свій концерт у Варшаві. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова оконфузилась під час виступу в Миколаєві.

Київ Оля Полякова концерт шоу українські зірки повітряна тривога

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