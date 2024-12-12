Винник переніс концерт у Варшаві

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Співак Олег Винник, який втік з України на початку війни, переніс запланований у Варшаві виступ на наступний рік. Артист пояснив, з чим пов'язане таке рішення.

Про це йдеться на офіційній сторінці Винника в Instagram.

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Команда артиста звернулася до шанувальників та повідомила, що з технічних причин концерт, запланований на 21 грудня у Варшаві (Польща), переноситься. Нова дата проведення концерту запланована на 24 квітня 2025 року. Втім, відомо, що квитки на концерт артиста на початку грудня не мали попиту.

"Ми щиро дякуємо вам за розуміння та терпіння. Уже зовсім скоро ми зустрінемося і створимо незабутню атмосферу разом із улюбленим артистом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Слава Дьомін "розніс" Винника за концерт в Польщі. Також ми розповідали, що "клон" Олега Винника відзняв музичний кліп з відомим боксером.