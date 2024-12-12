Атака беспилотников сорвала музыкальное шоу в столице

Ведущие "Музучної Платформи України" Геннадий Витер и Мария Орлова. Фото: Instagram/music_platform_ukraine

В четверг, 12 декабря, началось двухдневное шоу "Музична Платформа України". Впрочем, в первый же час снимаемого для телеверсии концерта в столице объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников оккупантов.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд успел выступить на сцене "Жовтневого палацу".

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В первый день были заявлены десятки артистов, которые должны были исполнить свои хиты. Выступить успели Наталья Могилевская, Руслана, Злата Огневич с Максимом Бородиным.

Спела и Оля Полякова и сразу раздался сигнал воздушной тревоги. Артистка разрядила атмосферу и пошутила: "А вы знаете почему? Потому что здесь бомба-ракета (намекает на себя. — Ред.)". После этого зал начал аплодировать, Полякова поблагодарила и ушла со сцены.

Отметим, что выйти на сцену должны Павел Зибров, YAKTAK, DISCOMAN, Domiy, Алексеев, Тоня Матвиенко и другие артисты. Впрочем, тревога в столице длится уже около двух часов. Скорее всего, телесъемку, как и сам концерт, продолжать не будут.

Воздушная тревога в Украине на вечер 12 декабря 2024 года. Скриншот: Alerts.in.ua

Напомним, ранее мы писали, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Варшаве. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова оконфузилась во время выступления в Николаеве.