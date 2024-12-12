Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Атака беспилотников на столицу сорвала большой звездный концерт arrow

Атака беспилотников на столицу сорвала большой звездный концерт

12 декабря 2024 21:54
Евгений Берестюк - Редактор
Атака беспилотников сорвала музыкальное шоу в столице
Ведущие "Музучної Платформи України" Геннадий Витер и Мария Орлова. Фото: Instagram/music_platform_ukraine
Евгений Берестюк - Редактор

В четверг, 12 декабря, началось двухдневное шоу "Музична Платформа України". Впрочем, в первый же час снимаемого для телеверсии концерта в столице объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников оккупантов.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд успел выступить на сцене "Жовтневого палацу".

Читайте также:

Атака беспилотников сорвала музыкальное шоу в столице

В первый день были заявлены десятки артистов, которые должны были исполнить свои хиты. Выступить успели Наталья Могилевская, Руслана, Злата Огневич с Максимом Бородиным.

Спела и Оля Полякова и сразу раздался сигнал воздушной тревоги. Артистка разрядила атмосферу и пошутила: "А вы знаете почему? Потому что здесь бомба-ракета (намекает на себя. — Ред.)". После этого зал начал аплодировать, Полякова поблагодарила и ушла со сцены.

Отметим, что выйти на сцену должны Павел Зибров, YAKTAK, DISCOMAN, Domiy, Алексеев, Тоня Матвиенко и другие артисты. Впрочем, тревога в столице длится уже около двух часов. Скорее всего, телесъемку, как и сам концерт, продолжать не будут.

Воздушная тревога Киев
Воздушная тревога в Украине на вечер 12 декабря 2024 года. Скриншот: Alerts.in.ua

Напомним, ранее мы писали, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Варшаве. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова оконфузилась во время выступления в Николаеве.

Киев Оля Полякова концерт шоу украинские звезды воздушная тревога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:15 Депутат Европарламента на протесте в Тбилиси дала комментарий

23:12 В Киеве раздаются взрывы — что известно

Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

23:03 Апокалиптические виды — ИИ показал возможный исход потепления

23:03 Публиковала серп и молот — на Львовщине осудили женщину

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

22:39 Франция заявила о своей позиции по вступлению Украины в НАТО

22:33 Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине

22:33 Боялся идти на войну — в Тернопольской области судили мужчину

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

22:07 На Покровском направлении тяжелые бои — РФ хочет прорвать оборону

23:15 Депутат Европарламента на протесте в Тбилиси дала комментарий

23:12 В Киеве раздаются взрывы — что известно

23:03 Апокалиптические виды — ИИ показал возможный исход потепления

23:03 Публиковала серп и молот — на Львовщине осудили женщину

22:39 Франция заявила о своей позиции по вступлению Украины в НАТО

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

22:33 Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине

22:33 Боялся идти на войну — в Тернопольской области судили мужчину

22:07 На Покровском направлении тяжелые бои — РФ хочет прорвать оборону

22:03 Не пошел на ВВК из-за страха — какое наказание назначил суд

21:45 На Харьковщине завтра весь день будут отключения — графики

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК