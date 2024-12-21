Концерт Макса Барських зупинила повітряна тривога — відео

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Повітряна тривога зупинила великий концерт українського співка Макса Барських у Києві. Він же розпочав сольник у Палаці Спорту, однак Росія запустила по Україні безпілотники.

Журналісти Новини.LIVE перебували на шоу.

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Концерт Макса Барських зупинила повітряна тривога

Нове шоу Макса Барського перервалось через початок повітряної тривоги. Слухачі вийшли з Палацу Спорту, щоб перечекати атаку російських безпілотників в укритті.

Виступ артиста тривав трохи більше години, однак всю програму фанати побачити не змогли — над Києвом почали літати ворожі дрони.

Нагадаємо, нещодавно через російську атаку перервалась "Музична платформа". Також співак Олег Винник скасував концерти на тлі скандалів через життя за кордоном.