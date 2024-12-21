Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Воздушная тревога остановила большой концерт украинского певца Макса Барских в Киеве. Он начал сольник во Дворце спорта, однако Россия запустила по Украине беспилотники.

Журналисты Новини.LIVE находились на шоу.

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Концерт Макса Барских остановила воздушная тревога

Новое шоу Макса Барского прервалось из-за начала воздушной тревоги. Слушатели вышли из Дворца Спорта, чтобы переждать атаку российских беспилотников в укрытии.

Выступление артиста длилось чуть больше часа, однако всю программу фанаты увидеть не смогли — над Киевом начали летать вражеские дроны.

Напомним, недавно из-за российской атаки прервалась "Музыкальная платформа". Также певец Олег Винник отменил концерты на фоне скандалов из-за жизни за границей.