Атака "шахедов" на столицу в День Киева: реакция знаменитостей
В 1541-летие Киева оккупанты совершили самую массированную за время полномасштабной войны дроновую атаку на столицу. Силы ПВО сбили почти все запушенные россиянами беспилотники. Вместе с миллионами жителями и гостями столицы не спали и некоторые знаменитости.
Новини.LIVE расскажет о реакциях звезд украинского шоу-бызнеса на очередной ночной террор оккупантов.
Александра Зарицкая (группа KAZKA)
30-летняя певица, накануне объявившая о своей помолвке, рассказала в Instastories, что не услышала тревоги и проснулась уже от работы ПВО.
"Голоса нет, сил тоже. Сложная ночь. Но как у всех украинцев — ночь это одно, днем совсем другое. Сегодня день Киева. Обязательно нужно пройтись своими любимыми местами", — написала Зарицкая.
Светлана Тарабарова
Не спала в столице с тремя детьми и 32-летняя уроженка Херсонской области, певица Светлана Тарабарова.
"Как передать состояние, когда ты буквально от страха закрываешь ребенка своим телом? Никак. Злость уже не просыпается даже, она не засыпает. Будем работать еще больше. Держитесь", — написала Тарабарова.
Маша Ефросинина
Анастасия Приходько
Владимир Дантес
Джамала
Ксения Мишина
Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Сваты", актриса Анна Кошмал, едва не стала жертвой неизвестных, напавших на нее прямо в сердце нашей страны — Киеве. Также мы рассказывали, что экс-участицы группы "Алиби", сестры Завальские, подготовили сюрприз ко Дню Киева.