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Атака "шахедов" на столицу в День Киева: реакция знаменитостей

28 мая 2023 10:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Атака "шахедов" на столицу в День Киева: реакция знаменитостей
Последствия атаки "шахедов" на Киев. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В 1541-летие Киева оккупанты совершили самую массированную за время полномасштабной войны дроновую атаку на столицу. Силы ПВО сбили почти все запушенные россиянами беспилотники. Вместе с миллионами жителями и гостями столицы не спали и некоторые знаменитости.

Новини.LIVE расскажет о реакциях звезд украинского шоу-бызнеса на очередной ночной террор оккупантов.

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Александра Зарицкая (группа KAZKA)

30-летняя певица, накануне объявившая о своей помолвке, рассказала в Instastories, что не услышала тревоги и проснулась уже от работы ПВО.

"Голоса нет, сил тоже. Сложная ночь. Но как у всех украинцев — ночь это одно, днем совсем другое. Сегодня день Киева. Обязательно нужно пройтись своими любимыми местами", — написала Зарицкая.

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая. Скриншот: Instagram/kazka.band

Светлана Тарабарова

Не спала в столице с тремя детьми и 32-летняя уроженка Херсонской области, певица Светлана Тарабарова.

"Как передать состояние, когда ты буквально от страха закрываешь ребенка своим телом? Никак. Злость уже не просыпается даже, она не засыпает. Будем работать еще больше. Держитесь", — написала Тарабарова.

Скриншот: Instagram/tarabarova

Маша Ефросинина

Шоувумен Маша Ефросинина. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Владимир Дантес

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Джамала

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Ксения Мишина

Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Сваты", актриса Анна Кошмал, едва не стала жертвой неизвестных, напавших на нее прямо в сердце нашей страны — Киеве. Также мы рассказывали, что экс-участицы группы "Алиби", сестры Завальские, подготовили сюрприз ко Дню Киева.

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