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Ексучасниці гурту "Алібі", сестри Завальські, підготували сюрприз до Дня Києва

26 травня 2023 15:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексучасниці гурту "Алібі", сестри Завальські, підготували сюрприз до Дня Києва
Дует The Alibi Sisters. Фото: менеджмент артисток
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сестри Завальські, які зараз є учасницями дуету The Alibi Sisters, презентували спеціальний подарунок до Дня Києва, який столиця відзначатиме цієї неділі, 28 травня. Анна та Ангелина випустили власну версію відомої народної пісні "Йшла дівчина лучками" та кліп на неї.

Відео, яке знімали восени минулого року, доступний на YouTube-каналі сестер. 

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Подробиці

В інструментальні програші композиції органічно вплітаються мелодії двох відомих творів одного з найвидатніших киян, композитора Ігоря Шамо: "Дніпровський вальс" та "Києве мій". Вони, без перебільшення, є музичними візитівками столиці України, яка цими вихідними відзначає 1541-й день народження.   

"Це наш особистий реверанс та подяка маестро за його творчість. Ми вважаємо, що саме Ігор Наумович Шамо найчуттєвіше оспівував рідне місто своєю музикою", — зазначили співачки.

Зняти ностальгічний відеокліп Анну та Ангеліну надихнула атмосфера Києва під час повномасштабної війни минулого літа, коли вони вперше повернулись додому з Польщі.

"Ті, хто тікав з дітьми від небезпеки за кордон, добре знають, що таке невимовний сум за рідними місцями. Тоді, гуляючи містом, ми побачили пари, що танцювали під акомпанемент музикантів на Володимирській гірці… Це було потужним враженням, бо очевидно саме так усе відбувалося і в повоєнні часи, лише 78 років тому, коли у мешканців столиці були свіжими спогади про окупацію Києва. Але попри все, місто вистояло, почало відновлюватись. У нас, як у корінних киянок, на рівні ДНК є це тонке й справжнє відчуття ностальгічних спогадів, які живуть лише у цьому місті та їх не знайти більше ніде в цілому світі", — прокоментували прем’єру Анна та Ангеліна.

Про гурт "Алібі"

Проєкт з’явився у квітні 2001 року, активну участь в ньому також брав композитор Діма Клімашенко. Їхній спільний сингл на пісню "Алібі" став вдалим стартом нового колективу.

2002 року вийшов дебютний альбом "Дві сльози", а згодом платівка "Да или Нет". Після цього популярність гурту набирала обертів. Навесні 2011 року солістки стали ведучими танцювального проєкту "Майданс" разом із Тіною Кароль.

2012-го припинили артистичну діяльність. А у 2021-му гурт возз'єднався під назвою The Alibi Sisters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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