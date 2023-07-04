Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Атака Сум, успіхи ЗСУ та Саакашвілі: Марічка Падалко про події 494-го дня війни arrow

Атака Сум, успіхи ЗСУ та Саакашвілі: Марічка Падалко про події 494-го дня війни

4 липня 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Марічка Падалко розповіла про 494-й день війни в Україні – головні події
Ведуча "1+1" Марічка Падалко про правила харчування. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ведуча каналу "1+1" та українська журналістка Марічка Падалко підвела підсумки 494-го дня повномасштабної війни в Україні. Українська телеведуча розповіла про загибель однієї письменниці від обстрілу, про атаку Сум, про успіхи ЗСУ, а також про те, що в Росії роблять з "вагнерівцями".

Відповідну публікацію Марічка Падалко розмістила в своєму профілі в Instagram.

Читайте також:

Українська телеведуча розповіла про те, як через ворожий обстріл Краматорська з життя пішла письменниця Вікторія Амеліна, яка документувала злочини Росії та знайшла щоденник дитячого письменника, якого закатували росіяни.

Також Марічка Падалко зазначила, що російські війська атакували іранськими безпілотними апаратами будинок у Сумах, через що загинуло дві людини. Крім того, вона зазначила, що українським захисникам вдалося звільнити велику територію в південній частині країни.

Маричка Падалко
Ведуча ТСН Марічка Падалко під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

За словами української журналістки, президент Володимир Зеленський наказав викликати посла Грузії в Україні на тлі кадрів допиту колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі, який вже два роки перебуває у в’язниці.

Марічка Падалко звернула увагу й на маленького хлопчика, батьків якого вбили росіяни в Бахмуті. За її словами, він дуже мріяв побачити песика Патрона, який відомий на всю країну, тому його мрія здійснилася.

"В РФ продовжують "скасовувати" вагнерівців після невдалої спроби заколоту — їхні могили осквернили у Владивостоку. Відомий британський співак Гаррі Стайлз на концерті у Варшаві розгорнув прапор України", — також додала українська ведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Марічка Падалко показала, як вона пробігла марафон.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Марічка Падалко показала, який вигляд вона має без макіяжу.

Також ми повідомляли про те, що ведуча та журналістка Марічка Падалко розповіла про проблеми зі здоров’ям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз