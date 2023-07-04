Марічка Падалко розповіла про 494-й день війни в Україні – головні події

Ведуча "1+1" Марічка Падалко про правила харчування. Фото: скріншот з YouTube

Ведуча каналу "1+1" та українська журналістка Марічка Падалко підвела підсумки 494-го дня повномасштабної війни в Україні. Українська телеведуча розповіла про загибель однієї письменниці від обстрілу, про атаку Сум, про успіхи ЗСУ, а також про те, що в Росії роблять з "вагнерівцями".

Відповідну публікацію Марічка Падалко розмістила в своєму профілі в Instagram.

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Також Марічка Падалко зазначила, що російські війська атакували іранськими безпілотними апаратами будинок у Сумах, через що загинуло дві людини. Крім того, вона зазначила, що українським захисникам вдалося звільнити велику територію в південній частині країни.

Ведуча ТСН Марічка Падалко під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

За словами української журналістки, президент Володимир Зеленський наказав викликати посла Грузії в Україні на тлі кадрів допиту колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі, який вже два роки перебуває у в’язниці.

Марічка Падалко звернула увагу й на маленького хлопчика, батьків якого вбили росіяни в Бахмуті. За її словами, він дуже мріяв побачити песика Патрона, який відомий на всю країну, тому його мрія здійснилася.

"В РФ продовжують "скасовувати" вагнерівців після невдалої спроби заколоту — їхні могили осквернили у Владивостоку. Відомий британський співак Гаррі Стайлз на концерті у Варшаві розгорнув прапор України", — також додала українська ведуча.

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