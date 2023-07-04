Маричка Падалко рассказала о 494-м дне войны в Украине – главные события

Ведущая "1+1" Маричка Падалко о правилах питания. Фото: скриншот с YouTube

Ведущая канала "1+1" и украинская журналистка Маричка Падалко подвела итоги 494-го дня полномасштабной войны в Украине. Украинская телеведущая рассказала о гибели одной писательницы от обстрела, об атаке Сум, об успехах ВСУ, а также о том, что в России делают с "вагнеровцами".

Соответствующую публикацию Маричка Падалко разместила в своем профиле в Instagram.

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Также Маричка Падалко отметила, что российские войска атаковали иранскими беспилотными аппаратами дом в Сумах, из-за чего погибло два человека. Кроме того, она отметила, что украинским защитникам удалось освободить большую территорию в южной части страны.

Ведущая ТСН Маричка Падалко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинской журналистки, президент Владимир Зеленский приказал вызвать посла Грузии в Украине на фоне кадров допроса бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили, который уже два года находится в тюрьме.

Маричка Падалко обратила внимание и на маленького мальчика, родителей которого убили россияне в Бахмуте. По ее словам, он очень мечтал увидеть собачку Патрона, которая известна на всю страну, поэтому его мечта осуществилась.

"В РФ продолжают "отменять" вагнеровцев после неудачной попытки мятежа — их могилы осквернили во Владивостоке. Известный британский певец Гарри Стайлз на концерте в Варшаве развернул флаг Украины", — добавила украинская ведущая.

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