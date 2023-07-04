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Атака Сум, успехи ВСУ и Саакашвили: Маричка Падалко о событиях 494-го дня войны

4 июля 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Маричка Падалко рассказала о 494-м дне войны в Украине – главные события
Ведущая "1+1" Маричка Падалко о правилах питания. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ведущая канала "1+1" и украинская журналистка Маричка Падалко подвела итоги 494-го дня полномасштабной войны в Украине. Украинская телеведущая рассказала о гибели одной писательницы от обстрела, об атаке Сум, об успехах ВСУ, а также о том, что в России делают с "вагнеровцами".

Соответствующую публикацию Маричка Падалко разместила в своем профиле в Instagram.

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Украинская телеведущая рассказала о том, как из-за вражеских обстрелов Краматорска из жизни ушла писательница Виктория Амелина, которая документировала преступления России и нашла дневник детского писателя, которого запытали россияне.

Также Маричка Падалко отметила, что российские войска атаковали иранскими беспилотными аппаратами дом в Сумах, из-за чего погибло два человека. Кроме того, она отметила, что украинским защитникам удалось освободить большую территорию в южной части страны.

Маричка Падалко
Ведущая ТСН Маричка Падалко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинской журналистки, президент Владимир Зеленский приказал вызвать посла Грузии в Украине на фоне кадров допроса бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили, который уже два года находится в тюрьме.

Маричка Падалко обратила внимание и на маленького мальчика, родителей которого убили россияне в Бахмуте. По ее словам, он очень мечтал увидеть собачку Патрона, которая известна на всю страну, поэтому его мечта осуществилась.

"В РФ продолжают "отменять" вагнеровцев после неудачной попытки мятежа — их могилы осквернили во Владивостоке. Известный британский певец Гарри Стайлз на концерте в Варшаве развернул флаг Украины", — добавила украинская ведущая.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маричка Падалко показала, как она пробежала марафон.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Маричка Падалко показала, как она выглядит без макияжа.

Также мы сообщали о том, что ведущая и журналистка Маричка Падалко рассказала о проблемах со здоровьем.

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