Автівку Міс України Всесвіт-2021 Анни Неплях обстріляли

"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях

"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях стала жертвою нападу невідомих. У її автомобіль стріляли, коли вона була за кермом.

Про це красуня розповіла у своїх Instastories.

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Куля влучила в заднє скло. Неплях не постраждала. "Міс Україна Всесвіт-2021" з гумором поставилась до цієї ситуації та порівняла розбите скло її авто з "вікном до Європи".

"Несподіваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "ми ті, хто кулі не бояться". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день, які ніхто не зіпсує", — підсумувала модель.

Неплях не повідомила, чи звернулась вона до поліції. Анна була учасницею романтичного телешоу "Холостяк-10" із Максом Михайлюком. У 2021 році на конкурсі "Міс Всесвіт" в Ізраїлі Неплях не пройшла до Топ-16 фіналісток.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась. Також Вікторія Апанасенко показала архівні фото з дитинства.