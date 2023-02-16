Автівку "Міс України Всесвіт 2021" Анни Неплях обстріляли, коли красуня була за кермом
"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях стала жертвою нападу невідомих. У її автомобіль стріляли, коли вона була за кермом.
Про це красуня розповіла у своїх Instastories.
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Деталі
Куля влучила в заднє скло. Неплях не постраждала. "Міс Україна Всесвіт-2021" з гумором поставилась до цієї ситуації та порівняла розбите скло її авто з "вікном до Європи".
"Несподіваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "ми ті, хто кулі не бояться". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день, які ніхто не зіпсує", — підсумувала модель.
Неплях не повідомила, чи звернулась вона до поліції. Анна була учасницею романтичного телешоу "Холостяк-10" із Максом Михайлюком. У 2021 році на конкурсі "Міс Всесвіт" в Ізраїлі Неплях не пройшла до Топ-16 фіналісток.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась. Також Вікторія Апанасенко показала архівні фото з дитинства.