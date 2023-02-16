Авто Мисс Украины Вселенная-2021 Анны Неплях обстреляли

"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях

"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях стала жертвой нападения неизвестных. В ее автомобиль стреляли, когда она была за рулем.

Об этом красавица рассказала в своих Instastories.

Подробности

Пуля попала в заднее стекло. Неплях не пострадала. "Мисс Украина Вселенная-2021" с юмором отнеслась к этой ситуации и сравнила разбитое стекло ее авто с "окном в Европу".

"Неожиданным образом моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, легкий шок. Но у меня как бы планы на день, которые никто не испортит", — подытожила модель.

Неплях не сообщила, обратилась ли она в полицию. Анна была участницей романтического телешоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком. В 2021 году на конкурсе "Мисс Вселенная" в Израиле Неплях не прошла в Топ-16 финалисток.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась. Также Виктория Апанасенко показала архивные фото с детства.