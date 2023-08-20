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Автор YouTube проєкту "Розмова", блогер Сергій Лиховида, став ведучим держканалу

20 серпня 2023 10:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Автор YouTube проєкту "Розмова", блогер Сергій Лиховида, став ведучим держканалу
Блогер Сергій Лиховида. Фото: Instagram/lykhovyda
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня на телеканалі "Дім", який входить до складу державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", відбудеться прем’єра соціального реаліті "Діло буде". Ведучим нового проєкту став блогер Сергій Лиховида, який добре відомий завдяки YouTube проєкту "Розмова".

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

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Подробиці

"Діло буде" розповість історії тих українців, які під час повномасштабної війни продовжують розвивати свій бізнес або започатковують новий, створюють робочі місця, підтримують економіку країни. Особливу увагу автори проєкту приділяють розповіді про релокацію малого та середнього бізнесу, історіям переселенців, які зуміли налагодити власну справу на новому місці.

У кожному випуску проєкту Сергій Лиховида знайомитиме глядачів з особистими історіями героїв програми та їхніх співробітників, показуватиме, як працює кожен бізнес зсередини, особисто тестуватиме продукцію, спілкуватиметься з клієнтами та споживачами. 

"Війна наробила багато біди. Багато бізнесів після 24 лютого були змушені переформатовуватися. "Діло буде" саме про тих, які змогли це зробити. Вони приклад того, що українці незламні, зокрема і в сфері підприємницької діяльності. Те, що переживає наша країна, наша економіка — це страшно. І кожен маленький, середній чи великий бізнес, який зміг адаптуватися, релокуватися, підлаштуватися до нових реалій, продовжити або відновити свою роботу — це частинка механізму відновлення України", — прокоментував майбутню прем’єру Сергій.

Ведучий програми впевнений, що проєкт стане важливим поштовхом для тих, хто боїться починати бізнес в умовах повномасштабної війни або не знає, як його перезапустити. Прем’єра запланована на 23 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома дата прем'єри нового сезону шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, стала суддею шоу, виробництвом якого займається один з федеральних каналів країни-терориста.

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