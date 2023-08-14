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Стала відома дата прем'єри нового сезону шоу "Голос країни"

14 серпня 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стала відома дата прем'єри нового сезону шоу "Голос країни"
Тренерка 13-го сезону шоу "Голос країни", співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в Польщі завершилися зйомки першого етапу нового, тринадцятого сезону музичного проєкту "Голос країни". Тепер же стала відома дати прем’єри шоу.

Про це йдеться в соцмережах проєкту. 

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Перший випуск "Голосу країни-13" глядачі побачать вже 3 вересня. Телеканал "1+1 Україна" презентував яскраву промокампанію, в якій взяли участь цьогорічні тренери проєкту: фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, музичний продюсер Іван Клименко та співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). 

У відеоролику тренери збираються на залізничному вокзалі біля брендованого потягу Укрзалізниці та вирушають на знімальний майданчик у Варшаву під офіційний саундтрек "Голосу країни".

В промо телеглядачі вперше зможуть почути потужний саундтрек проєкту, який отримав однойменну назву "Голос країни". Для зйомки проморолика та першого етапу проєкту зіркові наставники обрали образи від українських дизайнерів.

Щодо саундтреку, то його прем’єра відбудеться вже незабаром на цифрових майданчиках. Продюсер проєкту Володимир Завадюк запевняє: він знайде свого слухача через потужний сенс пісні.

Нагадаємо, раніше ми писали про перші коментарі тренерів шоу "Голос країни" після "сліпих прослуховувань". Також ми розповідали, що творці шоу "Голос країни" розігрують унікальні призи.

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