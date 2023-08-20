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Автор YouTube проекта "Розмова", блогер Сергей Лиховида, стал ведущим госканала

20 августа 2023 10:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Автор YouTube проекта "Розмова", блогер Сергей Лиховида, стал ведущим госканала
Блогер Сергей Лиховида. Фото: Instagram/lykhovyda
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе на телеканале "Дім", входящем в состав государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", состоится премьера социального реалити "Діло буде". Ведущим нового проекта стал блогер Сергей Лиховида, хорошо известный благодаря YouTube проекту "Розмова".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

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Подробности

"Діло буде" расскажет истории тех украинцев, которые во время полномасштабной войны продолжают развивать свой бизнес или начинают новый, создают рабочие места, поддерживают экономику страны. Особое внимание авторы проекта уделяют рассказу о релокации малого и среднего бизнеса, историям переселенцев, сумевших наладить собственное дело на новом месте.

В каждом выпуске проекта Сергей Лиховида будет знакомить зрителей с личными историями героев программы и их сотрудников, показывать, как работает каждый бизнес изнутри, будет лично тестировать продукцию, общаться с клиентами и потребителями.

"Война наделала много беды. Многие бизнесы после 24 февраля были вынуждены переформатироваться. "Діло буде" именно о тех, которые смогли это сделать. Они пример того, что украинцы несокрушимы, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности. То, что переживает наша страна, наша экономика — это страшно. И каждый маленький, средний или крупный бизнес, который смог адаптироваться, релоцироваться, подстроиться к новым реалиям, продолжить или восстановить свою работу — это часть механизма восстановления Украины", — прокомментировал будущую премьеру Сергей.

Ведущий программы уверен, что проект станет важным толчком для тех, кто опасается начинать бизнес в условиях полномасштабной войны или не знает, как его перезапустить. Премьера намечена на 23 августа.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, стала судьей шоу, производством которого занимается один из федеральных каналов страны-террориста.

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