Святослав Вакарчук про наслідки обстрілів – бачив масштаб біди

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Український музикант, співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до публіки. Популярний артист розповів про презентацію нової версії своєї пісні та звернувся до українців з важливим проханням.

Відповідну публікацію Святослав Вакарчук розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

"Сьогодні презентуємо нову версію нашої пісні "Я їду додому" і, вперше, відео до неї. Заходьте на YouTube, дивіться, обов'язково коментуйте. Це важлива історія для нас. Бо вона ще й про допомогу українським саперам. Разом з нашими партнерами, фондом @savelife.in.ua та @kyivstar.official запускаємо кампанію по розмінуванню деокупованих територій — "Нам тут жити". Мета — збір на обладнання і транспорт для 146 саперних груп ЗСУ для розмінування нашої країни. За час війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах і бачив масштаб нашої біди. А разом з тим, бачив і чув наскільки сильно люди хочуть повернутися додому!" — написав Святослав Вакарчук.

Український артист Святослав Вакарчук під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Український артист звернувся до всіх людей з проханням допомогти постраждалим швидше повернутися додому.

"І цим проєктом кожен, хто долучиться, зможе допомогти українцям якомога швидше повернутися у свій безпечний дім. Дім, звільнений від мін. І кожен внесок, буквально кожна гривня наближає чиєсь — "Я. Їду. Додому!!!" Ми, "Океан Ельзи", підтримуємо кампанію "Нам тут жити" і переказуємо від себе 500 000 грн. А також кошти від монетизації пісні і відео на музичних платформах будуть долучені до збору. Закликаю і вас долучитись. Детальніше на сайті ініціативи, лінк в біо", — також додав український артист.

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Святослав Вакарчук та соліст гурту Massive Attack випустили благодійний ремікс.

Раніше ми розповідали про те, що відомий співак Святослав Вакарчук звернувся до фанатів з Бахмута.

Також ми повідомляли про те, що популярний український співак Святослав Вакарчук вдруге став батьком.