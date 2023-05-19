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Вакарчук презентував пісню, яку написав, коли сумував за своєю родиною

19 травня 2023 13:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вакарчук презентував пісню, яку написав, коли сумував за своєю родиною
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Своїх шанувальників новою композицією потішили гурт "Океан Ельзи" та співачка KOLA.

Відео на трек "Коли ми двоє" доступне для перегляду на YouTube-каналі рокерів. 

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Про зірковий дует

За словами артистів, нова пісня — це присвята усім, хто любить та чекає. Її текст близький і знайомий багатьом українським парам, що з очевидних причин не можуть бути весь час поряд, і найбільше — через війну в Україні. 

"Пісню написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їх особисті історії. І для них розлука з близькими є надважкою. А миті, коли випадає змога коротких зустрічей з дітьми, дружиною, чоловіком чи коханою людиною — справжнє щастя", — прокоментував прем’єру Вакарчук.

Ідея зробити дует та заспівати разом саме з KOLA виникла вже пізніше, коли Святослав їхав у свою чергову поїздку у східні області України. Фронтмен  "Океан Ельзи" почув в авто одну з композицій Насті (справжнє ім’я співачки).

"За вікном в цей час було невеличке прифронтове місто, автівки з військовими, цивільні, які поспішали по своїх справах і серед всього цього стурбованого життя на узбіччі стояла, обійнявшись, пара: він у формі, вона — з невеличкою валізою. Я не знаю чи говорили вони про щось, чи просто мовчали, чи щойно приїхала дівчина, чи вже збиралась повертатись. Але в той момент зрозумів, що "Коли ми двоє", то діалог двох. І дякую Насті, що тонко відчула те саме і пісня набула саме такого звучання", — зізнався Святослав. 

Водночас KOLA зазначила, що вона була неймовірно рада, що заспівала пісню з кумиром її життя.

"Впевнена, слухачі полюблять цю пісню так само сильно, як і я", — підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Святослав Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи". Також ми розповідали, які пісні виконує у своєму світовому турі Макс Барських.

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