Святослав Вакарчук о последствиях обстрелов – видел масштаб беды

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант, певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к публике. Популярный артист рассказал о презентации новой версии своей песни и обратился к украинцам с важной просьбой.

Соответствующую публикацию Святослав Вакарчук разместил на своей странице в Instagram.

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"Сегодня презентуем новую версию нашей песни "Я їду додому" и, впервые, видео к ней. Заходите на YouTube, смотрите, обязательно комментируйте. Это важная история для нас. Потому что она еще и о помощи украинским саперам. Вместе с нашими партнерами, фондом @savelife.in.ua и @kyivstar.official запускаем кампанию по разминированию деоккупированных территорий — "Нам здесь жить". Цель — сбор на оборудование и транспорт для 146 саперных групп ВСУ для разминирования нашей страны. За время войны я побывал во многих деоккупированных городах и селах и видел масштаб нашей беды. А вместе с тем, видел и слышал насколько сильно люди хотят вернуться домой!" — написал Святослав Вакарчук.

Украинский артист Святослав Вакарчук во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский артист обратился ко всем людям с просьбой помочь пострадавшим поскорее вернуться домой.

"И этим проектом каждый, кто присоединится, сможет помочь украинцам поскорее вернуться в свой безопасный дом. Дом, освобожденный от мин. И каждый вклад, буквально каждая гривна приближает чье-то — "Я. Еду. Домой!!!" Мы, "Океан Эльзы", поддерживаем кампанию "Нам здесь жить" и переводим от себя 500 000 грн. А также средства от монетизации песни и видео на музыкальных платформах будут вовлечены в сбор. Призываю и вас приобщиться. Детальнее на сайте инициативы, ссылка в био", — также добавил украинский артист.

Напомним, мы писали, что украинский артист Святослав Вакарчук и солист группы Massive Attack выпустили благотворительный ремикс.

Ранее мы рассказывали о том, что известный певец Святослав Вакарчук обратился к фанатам из Бахмута.

Также мы сообщали о том, что популярный украинский певец Святослав Вакарчук второй раз стал отцом.