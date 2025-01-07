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Бадоєв створить книгу та комікси про казака-характерника Хорта

7 січня 2025 18:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Алан Бадоєв оголосив про створення першого коміксу та книги в рамках фентезі всесвіту "Хроніки Сили"
Український режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент артиста
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий український режисер Алан Бадоєв оголосив про створення першого коміксу та книги в рамках фентезі всесвіту "Хроніки Сили". Кліпмейкер представив головного героя фенезі — козака-характерника Хорта.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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Алан Бадоєв про створення "Хроніки Сили"

У грудні Алан Бадоєв та Ольга Навроцька разом з командою творців "Хроніки Сили" став головним героєм зимового випуску LOFFICIEL Україна. Вперше редакція журналу мала змогу потрапити за лаштунки проєкту, який візуально нагадує віртуальний світ "Матриці", і побачити процес створення промо-ролика для книги "Хорт. Перший Характерник" та коміксу, які розпочнуть цикл "Хроніки Сили".

Офіційне представлення головного героя, створеного за допомогою сучасних технологій (зокрема Unreal Engine), відбулося у понеділок, 6 січня на майданчиках фентезі всесвіту "Хроніки Сили".

"Наша велика команда дуже пишається тим, що вже у 2025 році проєкт "Хроніки Сили" представить перші продукти українського фентезі-всесвіту. У світ вийдуть перші частини книги та коміксу про головного героя всесвіту — першого козака-характерника на ім'я Хорт", — говорить Бадоєв.

"Проєкт покликаний видозмінити українську кіноіндустрію та об'єднати навколо себе найкращих професіоналів, створюючи велику кількість робочих місць. Ми не cтавимо собі за мету конкурувати з іншими українськими мультимедійними продуктами та студіями, навпаки – наш проєкт створений, щоб об'єднати всіх гравців ринку, оскільки за наявності успіху та фінансування роботи вистачить усім", — підкреслив режисер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бадоєв показав залаштунки знімання кліпу Макса Барських та Артема Пивоварова. Також ми розповідали, що Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента України Володимира Зеленського.

комікси Алан Бадоєв українські зірки книга режисер

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19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

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