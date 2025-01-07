Украинский режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент артиста

Известный украинский режиссер Алан Бадоев объявил о создании первого комикса и книги в рамках фэнтези вселенной "Хроники Силы". Клипмейкер представил главного героя фенези — казака-характерника Хорта.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Алан Бадоев о создании "Хроники Силы"

В декабре Алан Бадоев и Ольга Навроцкая вместе с командой создателей "Хроники Силы" стал главным героем зимнего выпуска LOFFICIEL Украина. Впервые редакция журнала имела возможность попасть за кулисы проекта, который визуально напоминает виртуальный мир "Матрицы", и увидеть процесс создания промо-ролика для книги "Хорт. Первый Характерник" и комикса, которые начнут цикл "Хроники Силы".

Официальное представление главного героя, созданного с помощью современных технологий (в частности Unreal Engine), состоялось в понедельник, 6 января на площадках фэнтези вселенной "Хроники Силы".

"Наша большая команда очень гордится тем, что уже в 2025 году проект "Хроники Силы" представит первые продукты украинской фэнтези-вселенной. В свет выйдут первые части книги и комикса о главном герое вселенной — первом казаке-характернике по имени Хорт", — говорит Бадоев.

"Проект призван видоизменить украинскую киноиндустрию и объединить вокруг себя лучших профессионалов, создавая большое количество рабочих мест. Мы не ставим своей целью конкурировать с другими украинскими мультимедийными продуктами и студиями, наоборот – наш проект создан, чтобы объединить всех игроков рынка, поскольку при наличии успеха и финансирования работы хватит всем ", — подчеркнул режиссер.

Напомним, ранее мы писали, что Бадоев показал закулисье съемок клипа Макса Барских и Артема Пивоварова. Также мы рассказывали, что Алан Бадоев получил особую награду от президента Украины Владимира Зеленского.