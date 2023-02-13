Алан Бадоєв прокоментував виступ Ріанни на Супербоулі-2023 та згадав Бейонсе

Кліпмейкер та продюсер Алан Бадоєв оцінив виступ Ріанни на Супербоулі-2023

Українські та світові знаменитості активно коментують перший за п’ять років виступ американо-барбадоської співачки Ріанни. Вона запалила на Супербоулі-2023, перформанс вже набрав понад 10 млн переглядів на YouTube.

Відомий український кліпмейкер та продюсер Алан Бадоєв у своїх Instastories оцінив виступ Ріанни.

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Режисер зазначив, що шоу Ріанни — єдине, яке йому сподобалось за останній рік.

"Дійсно, колосальний підхід до об’єму та ритму, до осмислення стадіону, як 3D простору. І, о Боже, не має жодного екрана і всяких малюнків на ньому. Просто сцена майбутнього", — написав Бадоєв.

Також Алан порівняв шоу Ріанни з нещодавнім концертом Бейонсе на відкритті готельного комплексу у Дубаї. За свій одногодинний виступ зірка отримала 24 млн доларів.

"Ріанна розірвала позбавлене смаку дубайське шоу Бейонсе у маленькі рожеві серденька", — підсумував Бадоєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній президент США Дональд Трамп з прибічником жорстко розкритикував Ріанну перед виступом на Супербоулі-2023.