Ріанна повертається — як пройшов виступ співачки на Супербоул-2023

Це перший виступ зірки за останні п'ять років

Вчора, 12 лютого, на стадіоні State Farm Stadium в місті Глендейл, штат Аризона відбувся 57 Супербоул. Зіркою вечора стала співачка Ріанна, яка вже п'ять років не давала концертів.

Чим Ріанна шокувала фанатів

Суперзірка попмузики грандіозно повернулася на сцену, здивувавши глядачів 13 хвилинним шоу з десятками танцюристів у білих костюмах. Сама ж Ріанна була одягнена в яскраво-рожевий комбінезон і мішкувате пальто, яке підкреслювало округлий живіт виконавиці.

Зовнішній вигляд Ріанни наштовхнув користувачів соцмереж на припущення, що вона чекає ще одну дитину. Після шоу представник співачки підтвердив, що Ріанна дійсно вагітна вдруге.

rihanna opening the show with ‘bitch better have my money’ 🔥 #superbowl pic.twitter.com/xsvtNVxIRq — 2000s (@PopCulture2000s) February 13, 2023

Відкрила свій перший за п'ять років виступ зірка піснею B*tch Better Have My Money. Ріанна стояла на платформі, яку поступово опускали до низу.

Протягом 13-хвилинного шоу Ріанна виконала і такі треки як: Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All Of The Lights, Run This Town та Umbrella. Завершила свій виступ зірка піснею Diamonds, а небо навколо стадіону в цей момент засвітив феєрверк.

Tranquilamente um dos melhores atos do Halftime do #SuperBowl #Rihanna entregou TUDO e fechou seu show com chave de ouro com o hit atemporal Diamonds!



O que vocês acharam? #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/bEVAMARyoE — Entretê (@Entretetizei_) February 13, 2023

Відомо, що за хореографію виступу відповідала новозеландська танцівниця та постановниця Періс Гобл, яка давно співпрацює зі співачкою: вона ставила хореографію для шоу співачки на премії "Ґреммі" у 2018 році та відповідає за танцювальну частину на показах бренду Ріанни Savage X Fenty.

Образ для співачки створив бренд Loewe під керівництвом дизайнера Джонатана Андерсона.

