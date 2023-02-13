Алан Бадоев прокомментировал выступление Рианны на Супербоуле-2023 и упомянул Бейонсе

Бадоев в восторге от выступления Рианны на Супербоуле-2023, но раскритиковал Бейонсе в Дубае
Украинские и мировые знаменитости активно комментируют первое за пять лет выступление американо-барбадосской певицы Рианны. Она зажгла на Супербоуле-2023, перформанс уже набрал более 10 млн просмотров на YouTube.
Известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев в своих Instastories оценил выступление Рианны.
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Режиссер отметил, что шоу Рианны — единственное, которое ему понравилось за последний год.
"Действительно, колоссальный подход к объему и ритму, к осмыслению стадиона, как 3D пространства. И, о Боже, нет ни одного экрана и всяких рисунков на нем. Просто сцена будущего", — написал Бадоев.
Также Алан сравнил шоу Рианны с недавним концертом Бейонсе на открытии гостиничного комплекса в Дубае. За свое одночасовое выступление звезда получила 24 млн долларов.
"Рианна разорвала безвкусное дубайское шоу Бейонсе на маленькие розовые сердечки", — подытожил Бадоев.
Напомним, ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп со сторонником жестко раскритиковал Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023.