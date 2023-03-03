"Багато силікону": фанати розгромили новий кліп Лорак з зіркою серіалу "Кухня" в головній ролі

Співачка Ані Лорак та російський актор Марк Богатирьов

Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, продовжує тішити окупантів новими піснями, кліпами та виступами. Зрадниця презентувала на одному з московських радіо нову композицію "Рядом, но не вместе". Потім заспівала її на одній з музичних премій.

І ось зараз на своєму YouTube каналі презентувала кліп на нову пісню.

Деталі

На головню роль Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) запросила виконавця головної ролі в серіалі "Кухня", російського актора Марк Богатирьова. Про війну в Україні він також мовчить, тож в цьому питанні "знаменитості" зійшлись.

У новому кліпі вони грають кінематографічну пару, яка прийшла на прем’єру нового фільму. Як і в багатьох відео Лорак, в сюжеті — нещасливе кохання, бійки. Сама ж Кароліна у відео змінює сукні з відвертим декольте. Чимало шанувальників та хейтерів співачки запідозрили її у пластичній операції.

Багато силікону. Пісня як завжди ні про що, однотипна

Раніше була дуже жіночною, доглянутою, красивою та кліпи були неповторні. А зараз, вибачте, як накачана з кожних сторін силіконом матрьошка з піснями тільки про страждання

Пісні вже років зо три схожі одна на одну

І це коментарі в Instagram. А ось на YouTube негативні коментарі видаляються і публікуються компліменти від ботів. Класика.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в День святого Валентина Ані Лорак розсекретила свого нового бойфренда. Також ми розповідали, що Лорак збирає гроші на відбудову осель українців. Втім, є нюанс.