"Много силикона": фанаты разгромили новый клип Лорак со звездой сериала "Кухня" в главной роли
Владелица украинского гражданства, певица Ани Лорак, продолжает радовать оккупантов новыми песнями, клипами и выступлениями. Предательница презентовала на одном из московских радио новую композицию "Рядом, но не вместе". Затем спела ее на одной из музыкальных премий.
И вот сейчас на своем YouTube канале представила клип на новую песню.
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На главную роль Каролина Куек (настоящее имя певицы) пригласила исполнителя главной роли в сериале "Кухня", российского актера Марка Богатырева. О войне в Украине он тоже молчит, поэтому в этом вопросе "знаменитости" сошлись.
В новом клипе они играют кинематографическую пару, пришедшую на премьеру нового фильма. Как и во многих видео Лорак, в сюжете — несчастливая любовь, драки. Сама же Каролина в видео сменяет платья с откровенным декольте. Многие поклонники и хейтеры певицы заподозрили ее в пластической операции.
- Много силикона. Песня как всегда ни о чем, однотипная
- Раньше была очень женственной, ухоженной, красивой и клипы были неповторимы. А теперь, извините, как накачанная с каждых сторон силиконом матрешка с песнями только о страданиях
- Песни уже года три похожи друг на друга
И это комментарии в Instagram. А вот на YouTube отрицательные комментарии удаляются и публикуются комплименты от ботов. Классика.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в День святого Валентина Ани Лорак рассекретила своего нового бойфренда. Также мы рассказывали, что Лорак собирает деньги на восстановление жилья украинцев. Впрочем, есть нюанс.