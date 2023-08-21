"Барбі" посунули з першого місця американського кінопрокату: хто саме
Без кількох днів місяць фільм "Барбі" утримував першу сходинку в американському кінопрокаті. Стрічка вже зібрала у світовому прокаті понад 1 млрд 250 млн доларів. За минулі вихідні змінився лідер бокс-офісу.
Про це свідчать оновлені статистичні дані на порталі Box Office Mojo.
Хто посунув Барбі?
Американський супергеройський фільм "Синій Жук", заснований на однойменному персонажі DC Comics, зібрав за вихідні в американському прокаті 25 млн 400 тисяч доларів. Аналітики відзначають, що це помітно нижче за очікування, оскільки виробництво картини обійшлось мінімум в 100 мільйонів доларів без урахування реклами. Крім того, це один із найслабших стартів для DC.
У свій п’ятий вікенд "Барбі" зібрала всього на 4 млн менше — 21 млн 500 тисяч доларів. Фільм про пластикову ляльку лише в американському прокаті зібрав 567 млн доларів. Зараз стрічка займає 15-ту сходинку в рейтингу найуспішніших фільмів в кінопрокаті США за весь час.
Третю сходинку утримує біографічний фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана про творця атомної бомби.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT. Також ми розповідали, що фільм "Барбі" зібрав понад 110 мільйонів в українському прокаті.