"Барбі" посунули з першого місця американського кінопрокату: хто саме

Виконавиця головної ролі у фільмі "Барбі", акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Без кількох днів місяць фільм "Барбі" утримував першу сходинку в американському кінопрокаті. Стрічка вже зібрала у світовому прокаті понад 1 млрд 250 млн доларів. За минулі вихідні змінився лідер бокс-офісу.

Про це свідчать оновлені статистичні дані на порталі Box Office Mojo.

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Американський супергеройський фільм "Синій Жук", заснований на однойменному персонажі DC Comics, зібрав за вихідні в американському прокаті 25 млн 400 тисяч доларів. Аналітики відзначають, що це помітно нижче за очікування, оскільки виробництво картини обійшлось мінімум в 100 мільйонів доларів без урахування реклами. Крім того, це один із найслабших стартів для DC.

У свій п’ятий вікенд "Барбі" зібрала всього на 4 млн менше — 21 млн 500 тисяч доларів. Фільм про пластикову ляльку лише в американському прокаті зібрав 567 млн доларів. Зараз стрічка займає 15-ту сходинку в рейтингу найуспішніших фільмів в кінопрокаті США за весь час.

Третю сходинку утримує біографічний фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана про творця атомної бомби.

Касові збори фільму "Барбі" в американському прокаті. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT. Також ми розповідали, що фільм "Барбі" зібрав понад 110 мільйонів в українському прокаті.