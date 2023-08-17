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Фільм "Барбі" зібрав понад 110 мільйонів в українському прокаті: подробиці

17 серпня 2023 00:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фільм "Барбі" зібрав понад 110 мільйонів в українському прокаті: подробиці
Марго Роббі у ролі Барбі. Фото: IMDb
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 млн грн. Він став найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні.

Про це повідомила кінодистрибʼюторська компанія Kinomania, пише Forbes.

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"Барбі" популярна в Україні

З 20 липня у кінотеатрах України "Барбі" зібрала 110,2 млн грн. Прокат триває і досі. При цьому, за даними Box Office Mojo, касові збори фільму у світі уже сягнули 1,2 млрд дол.

Збори в Україні дозволили "Барбі" обігнати попереднього рекордсмена Warner Bros. Pictures в Україні — фільм "Аквамен", фінальні касові збори в Україні якого сягнули 108,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, який фільм про супергероїв може стати найгіршим за касовими зборами в DC Studios. Також ми розповідали, що творці фільму "Барбі" викликали ажіотаж та дефіцит на один з товарів.

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