Фільм "Барбі" зібрав понад 110 мільйонів в українському прокаті: подробиці

Марго Роббі у ролі Барбі. Фото: IMDb

Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 млн грн. Він став найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні.

Про це повідомила кінодистрибʼюторська компанія Kinomania, пише Forbes.

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З 20 липня у кінотеатрах України "Барбі" зібрала 110,2 млн грн. Прокат триває і досі. При цьому, за даними Box Office Mojo, касові збори фільму у світі уже сягнули 1,2 млрд дол.

Збори в Україні дозволили "Барбі" обігнати попереднього рекордсмена Warner Bros. Pictures в Україні — фільм "Аквамен", фінальні касові збори в Україні якого сягнули 108,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, який фільм про супергероїв може стати найгіршим за касовими зборами в DC Studios. Також ми розповідали, що творці фільму "Барбі" викликали ажіотаж та дефіцит на один з товарів.