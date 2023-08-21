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"Барби" сдвинули с первого места американского кинопроката: кто именно

21 августа 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Барби" сдвинули с первого места американского кинопроката: кто именно
Исполнительница главной роли в фильме "Барби", актриса Марго Робби. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Без нескольких дней месяц фильм "Барби" удерживал первое место в американском кинопрокате. Лента уже собрала в мировом прокате более 1 млрд 250 млн долларов. За прошедшие выходные сменился лидер бокс-офиса.

Об этом свидетельствуют обновленные статистические данные на портале Box Office Mojo.

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Американский супергеройский фильм "Синий Жук", основанный на одноименном персонаже DC Comics, собрал за выходные в американском прокате 25 млн 400 тысяч долларов. Аналитики отмечают, что это заметно ниже ожиданий, поскольку производство картины обошлось минимум в 100 миллионов долларов без учета рекламы. Кроме того, это один из самых слабых стартов для DC.

В свой пятый уикенд "Барби" собрала всего на 4 млн меньше — 21 млн 500 тысяч долларов. Фильм о пластиковой кукле только в американском прокате собрал 567 млн долларов. Сейчас лента занимает 15-е место в рейтинге самых успешных фильмов в кинопрокате США за все время.

Третье место держит биографический фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы.

Кассовые сборы фильма "Барби" в американском прокате. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, что стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT. Также мы рассказывали, что фильм Барби собрал более 110 миллионов в украинском прокате.

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