Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів: на що підуть гроші

Американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд. Фото: Facebook/barbrastreisand

Минулого року голлівудська акторка Барбара Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Медична допомога". На нещодавньому заході, присвяченому річниці діяльності UNITED24, зірка пожертвувала Україні 240 тисяч доларів.

Про це повідомляється у соцмережах фандрейзингової платформи.

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Після виступу міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка координаторка платформи Ярослава Гресь передала йому чек від Барбри Стрейзанд. Вона пожертвувала майже чверть мільйона доларів на медичну допомогу.

"Стрейзанд постійно підтримує платформу з серпня 2022 року. Дякуємо, Барбро", — прокоментували пожертву Стрейзанд в UNITED24

Чек від акторки та співачки Барбри Стрейзанд на медичну допомогу Україні. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14-річна українська вокалістка Софія Самолюк, яка у прямому етері відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії через росіян, підтримала ініціативу UNITED24 з відбудови академічного ліцею в селі Бузова.

Також ми розповідали, що виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", американський актор Марк Гемілл, зібрав чималу суму на дрони для України.