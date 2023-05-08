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Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів: на що підуть гроші

8 травня 2023 17:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів: на що підуть гроші
Американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд. Фото: Facebook/barbrastreisand
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого року голлівудська акторка Барбара Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Медична допомога". На нещодавньому заході, присвяченому річниці діяльності  UNITED24, зірка пожертвувала Україні 240 тисяч доларів.

Про це повідомляється у соцмережах фандрейзингової платформи.

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На що підуть гроші

Після виступу міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка координаторка платформи Ярослава Гресь передала йому чек від Барбри Стрейзанд.   Вона пожертвувала майже чверть мільйона доларів на медичну допомогу.

"Стрейзанд постійно підтримує платформу з серпня 2022 року. Дякуємо, Барбро", — прокоментували пожертву Стрейзанд в UNITED24

Чек від акторки та співачки Барбри Стрейзанд на медичну допомогу Україні. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14-річна українська вокалістка Софія Самолюк, яка у прямому етері відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії через росіян, підтримала ініціативу UNITED24 з відбудови академічного ліцею в селі Бузова.

Також ми розповідали, що виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", американський актор Марк Гемілл, зібрав чималу суму на дрони для України.

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