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Співачка, яка провчила організаторів "Санремо", підтримала ініціативу UNITED24

7 травня 2023 18:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка, яка провчила організаторів "Санремо", підтримала ініціативу UNITED24
Співачка Софія Самолюк. Фото: Instagram/sonika_samoliuk_
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні молода українська вокалістка Софія Самолюк у прямому етері відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії. Причиною стала участь росіян. Сьогодні, 7 травня, співачка відзначає 14-річчя. Софія доєдналась до ініціативи фандрайзингової платформи UNITED24.

Про це Самолюк повідомила у своєму Instagram. 

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Подробиці 

Софія Самолюк закликала всіх підтримати збір коштів через UNITED24 на відбудову академічного ліцею в селі Бузова. Щоб першого вересня 452 дитини пішли в школу, залишилося зібрати 9 млн 150 тисяч гривень.

"Вже вдруге поспіль я відзначатиму його (день народження. Ред.) під час повномасштабної війни в моїй країні. Найкращим подарунком, після перемоги, для мене була б можливість допомогти моїм одноліткам повернутися до навчання у школах. Кожна ваша пожертва — це подарунок 452 українським дітям, які постраждали від російської агресії. Дамо їм можливість знову вчитися, розвиватися та представляти Україну на міжнародних конкурсах", — написала Самолюк.

Зробити донат можна за посиланням. 

Софія на "Санремо"

Українка провчила організаторів музичного конкурсу. Софія розповіла, що коли дізналася про участь росіян, то ніяк не відреагувала. Вона навмисне відвідувала всі репетиції, аби потім мати змогу вийти на сцену і сказати все, що думає про країну-терориста.

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терориста не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", — заявила зі сцени Софія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прозвітував про роботу UNITED24. Також ми розповідали, що виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" зібрав чималу суму на дрони для України.

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