Барбра Стрейзанд пожертвовала Украине 240 тысяч долларов: на что пойдут деньги

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд. Фото: Facebook/barbrastreisand

В прошлом году голливудская актриса Барбара Стрейзанд стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Медицинская помощь". На недавнем мероприятии, посвященном годовщине деятельности UNITED24, звезда пожертвовала Украине 240 тысяч долларов.

Об этом сообщается в соцсетях фандрейзинговой платформы.

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После выступления министра здравоохранения Виктора Ляшко координатор платформы Ярослава Гресь передала ему чек от Барбры Стрейзанд. Она пожертвовала почти четверть миллиона долларов на медицинскую помощь.

"Стрейзанд постоянно поддерживает платформу с августа 2022 года. Спасибо, Барбра", — прокомментировали пожертвование Стрейзанд в UNITED24.

Чек от актрисы и певицы Барбры Стрейзанд в медицинскую помощь Украине. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что 14-летняя украинская вокалистка София Самолюк, в прямом эфире отказавшаяся от участия в международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии из-за россиян, поддержала инициативу UNITED24 по восстановлению академического лицея в селе Бузова.

Также мы рассказывали, что исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах", американский актер Марк Хэмилл, собрал немалую сумму на дроны для Украины.