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Виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" зібрав чималу суму на дрони для України

5 травня 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" зібрав чималу суму на дрони для України
Американський актор Марк Гемілл та дрон. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Восени минулого року голлівудський актор Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Тоді він особисто поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Стало відомо, скільки Гемілл зібрав на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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За словами урядовця, легенда "Зоряних війн" та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл зібрав 1 млн 517 тисяч доларів на дрони RQ-35 Heidrun.

"Тепер наші захисники і захисниці отримають 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва. RQ-35 Heidrun — ефективний та простий у керуванні БпЛА для якісних розвідувальних місій. Також він може протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян", — написав Федоров. 

Урядовець також відмітив, що збір було закрито у Всесвітній день "Зоряних війн", що є дуже символічним. 

Збори Марка Гемілла на ЗСУ. Скриншот: Telegram/zedigital

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марк Гемілл провів онлайн-зустріч із захисниками України. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник та акторка Іванна Сахно приїхали до Києва привітати UNITED24 з річницею діяльності.

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