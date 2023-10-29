Батько сестер Хадід порівняв уряд Ізраїля з нацистами

Супермоделі Джіджі та Белла Хадід з батьком Мохамедом. Фото: Google

Родина американських супермоделей Джіджі та Белли Хадід опинилась в епіцентрі скандалу через висловлювання свого батька у соцмережах. Бізнесмен Мохамед Хадід порівняв сучасний Ізраїль з нацистським режимом у Німеччині в 1930-1940 роках.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Мохамед опублікував інфографіку, порівнюючи ізраїльський уряд із нацистами. Втім згодом, допис він видалив. У ньому палестинський забудовник зазначив:

"Нацисти та Ізраїль додали та позначили жертв як терористів, незалежно від їхньої миролюбної діяльності. Деякі палестинці та деякі євреї навіть змінили свої імена", — написав Мохамед Хадід.

Видалена публікація Мохамеда Хадіда. Скриншот: Page Six

Інфографіка, чий автор невідомий, включала, наприклад те, що Ізраїль та режим Гітлера "вигнали мільйони людей зі своїх домівок" і "застосували колективні покарання".

Мохамед відверто висловлює свою позицію щодо війни між Ізраїлем та Палестиною. Він заявив, що нічого змінилося, оскільки він і його батьки також були біженцями.

"Мені було 9 днів, коли я став біженцем до сирійських кордонів", — написав на початку цієї війни 74-річний Мохамед.

Американський бізнесмен палестинського походження Мохамед Хадид. Фото: Google

Cестри Хадід про війну

Джіджі однією з перших висловилася про те, що кровопролиття продовжується, назвавши конфлікт невиправданою трагедією як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Її молодша сестричка Белла прокоментувала війну лише цими днями. Вона вибачилася за мовчання і зізналася, що все ще" не знайшла ідеальних слів для цих жахливих останніх трьох тижнів". Белла сказала, що щодня їй та її сім'ї надсилають погрози вбивством.

"Моє серце спливає кров'ю від болю від травми, яку я бачу, а також від травми поколінь моєї палестинської крові. Я засуджую терористичні напади на будь-яких цивільних осіб та в будь-якому місці. Важливо зрозуміти труднощі того, що означає бути палестинцем у світі, який бачить в нас не більше ніж терористів, які чинять опір світу", — написала Белла у своїх соцмережах.

Джіджі та Белла Хадід. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі вперше прокоментувала війну між Ізраїлем та Палестиною. Також ми розповідали, що Джіджі Хадід вперше з'явилась на публіці після критики з боку уряду Ізраїля.