Отец сестер Хадид сравнил правительство Израиля с нацистами

Супермодели Джиджи и Белла Хадид с отцом Мохаммедом. Фото: Google

Семья американских супермоделей Джиджи и Беллы Хадид оказалась в эпицентре скандала из-за высказывания своего отца в соцсетях. Бизнесмен Мохаммед Хадид сравнил современный Израиль с нацистским режимом в Германии в 1930-1940 годах.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Мохаммед опубликовал инфографику, сравнивая израильское правительство с нацистами. Впрочем, впоследствии сообщение он удалил. В нем палестинский застройщик отметил:

"Нацисты и Израиль добавили и обозначили жертв как террористов, независимо от их миролюбивой деятельности. Некоторые палестинцы и некоторые евреи даже изменили свои имена", — написал Мохамед Хадид.

Удаленая публикация Мохамеда Хадида. Скриншот: Page Six

Инфографика, чей автор неизвестен, включала, например, то, что Израиль и режим Гитлера "изгнали миллионы людей из своих домов" и "применили коллективные наказания".

Мохамед откровенно выражает свою позицию по поводу войны между Израилем и Палестиной. Он заявил, что ничего не изменилось, поскольку он и его родители также были беженцами.

"Мне было 9 дней, когда я стал беженцем к сирийским границам", — написал в начале этой войны 74-летний Мохамед.

Американский бизнесмен палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Фото: Google

Сестры Хадид о войне

Джиджи одной из первых высказалась о том, что кровопролитие продолжается, назвав конфликт неоправданной трагедией как для израильтян, так и палестинцев.

Ее младшая сестра Белла прокомментировала войну только в эти дни. Она извинилась за молчание и призналась, что все еще "не нашла идеальных слов для этих ужасающих последних трех недель". Белла сказала, что каждый день ей и ее семье присылают угрозы убийством.

"Мое сердце истекает кровью от боли от травмы, которую я вижу, а также от травмы поколений моей палестинской крови. Я осуждаю террористические нападения на любых гражданских лиц и в любом месте. Важно понять трудности того, что значит быть палестинцем в мире, который видит в нас не более чем террористами, сопротивляющихся миру", — написала Белла в своих соцсетях.

Джиджи и Белла Хадид. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли впервые прокомментировала войну между Израилем и Палестиной. Также мы рассказывали, что Джиджи Хадид впервые появилась на публике после критики правительства Израиля.