Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Бейонсе не згадала ім'я Lizzo в тексті своєї реміксованої версії пісні Break My Soul на тлі звинувачень співачки в домаганнях до трьох танцівниць. Скандал розгорівся після свідчень жінок, які стверджують, що Lizzo принижувала їх.

Про це пише Daily Mail.

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41-річна співачка Бейонсе виконує Break My Soul (The Queens Remix) у своєму турі Renaissance. У пісні вона перераховує імена чорношкірих артисток, які відрізняються неймовірними досягненнями.

Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Проте під час її виступу в Бостоні, штат Массачусетс, ім'я Lizzo не згадувалося.

Шоу відбулося через кілька годин після новини про те, що на 35-річну Lizzo подали до суду три її колишні танцюристки за звинуваченням у домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери.

Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.



She instead repeats Erykah Badu’s name four times.



pic.twitter.com/KhCC3TBbLF — Pop Base (@PopBase) August 2, 2023

Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.



She instead repeats Erykah Badu’s name four times.



pic.twitter.com/KhCC3TBbLF — Pop Base (@PopBase) August 2, 2023

У пісні крім Lizzo згадуються: Бетті Девіс, Соланж Ноулз / [Еріка Баду], Ліззо, Келлі Роул. Але на записі концерту, опублікованому в Twitter, Бейонсе навмисно замінює ім’я Ліццо чотирма повторами Badu.

Поп-зірка Lizzo, чиє справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон, зіткнулася з судовою тяжбою після того, як танцюристки стверджували, що вона коментувала їхню вагу та змушувала одну з них доторкнутися до оголеної виконавиці в стрип-клубі.

Lizzo поки не коментувала звинувачення.

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.