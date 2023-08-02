Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo
Бейонсе не згадала ім'я Lizzo в тексті своєї реміксованої версії пісні Break My Soul на тлі звинувачень співачки в домаганнях до трьох танцівниць. Скандал розгорівся після свідчень жінок, які стверджують, що Lizzo принижувала їх.
Про це пише Daily Mail.
Реакція Беонсе на скандал
41-річна співачка Бейонсе виконує Break My Soul (The Queens Remix) у своєму турі Renaissance. У пісні вона перераховує імена чорношкірих артисток, які відрізняються неймовірними досягненнями.
Проте під час її виступу в Бостоні, штат Массачусетс, ім'я Lizzo не згадувалося.
Шоу відбулося через кілька годин після новини про те, що на 35-річну Lizzo подали до суду три її колишні танцюристки за звинуваченням у домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери.
Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.— Pop Base (@PopBase) August 2, 2023
She instead repeats Erykah Badu’s name four times.
pic.twitter.com/KhCC3TBbLF
Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.— Pop Base (@PopBase) August 2, 2023
She instead repeats Erykah Badu’s name four times.
pic.twitter.com/KhCC3TBbLF
У пісні крім Lizzo згадуються: Бетті Девіс, Соланж Ноулз / [Еріка Баду], Ліззо, Келлі Роул. Але на записі концерту, опублікованому в Twitter, Бейонсе навмисно замінює ім’я Ліццо чотирма повторами Badu.
Поп-зірка Lizzo, чиє справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон, зіткнулася з судовою тяжбою після того, як танцюристки стверджували, що вона коментувала їхню вагу та змушувала одну з них доторкнутися до оголеної виконавиці в стрип-клубі.
Lizzo поки не коментувала звинувачення.
Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.
Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.