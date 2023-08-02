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Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo

2 серпня 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бейонсе не згадала ім'я Lizzo в тексті своєї реміксованої версії пісні Break My Soul на тлі звинувачень співачки в домаганнях до трьох танцівниць. Скандал розгорівся після свідчень жінок, які стверджують, що Lizzo принижувала їх.

Про це пише Daily Mail.

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41-річна співачка Бейонсе виконує Break My Soul (The Queens Remix) у своєму турі Renaissance. У пісні вона перераховує імена чорношкірих артисток, які відрізняються неймовірними досягненнями.

 

Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/ 

Проте під час її виступу в Бостоні, штат Массачусетс, ім'я Lizzo не згадувалося.

Шоу відбулося через кілька годин після новини про те, що на 35-річну Lizzo подали до суду три її колишні танцюристки за звинуваченням у домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери.

 

У пісні крім Lizzo згадуються: Бетті Девіс, Соланж Ноулз / [Еріка Баду], Ліззо, Келлі Роул. Але на записі концерту, опублікованому в Twitter, Бейонсе навмисно замінює ім’я Ліццо чотирма повторами Badu.

Поп-зірка Lizzo, чиє справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон, зіткнулася з судовою тяжбою після того, як танцюристки стверджували, що вона коментувала їхню вагу та змушувала одну з них доторкнутися до оголеної виконавиці в стрип-клубі.

Lizzo поки не коментувала звинувачення.

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

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