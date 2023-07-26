Суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

Актор Кевін Спейсі розплакався, коли його визнали невинним у домаганнях над чотирма чоловіками. Актор назвав претензії проти нього "божевіллям" і звинуватив позивачів у "брехні заради грошей".

Про це пише Daily Mail.

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Американський дворазовий володар "Оскара" Кевін Спейсі був виправданий за всіма звинуваченнями після процесу, де сер Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш дали свідчення на його захист.

Спейсі, який сьогодні відзначає свій 64-й день народження, був звинувачений у зловживанні своєю славою та владою для здійснення дев'яти сексуальних нападів на чотирьох чоловіків під час його перебування на посаді художнього керівника театру Old Vic у Лондоні.

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

Ці звинувачення не тільки зруйнували блискучу кар’єру в шоу-бізнесі, але й мали значні фінансові наслідки: після того, як його звільнили, зірці було наказано заплатити 25,5 мільйонів фунтів стерлінгів продюсерам серіалу "Картковий будиночок". Раніше на суді Спейсі сказав присяжним: "Я втратив усе".

Після рішення суду є шанс, що Спейсі може повернутися на екрани після того, як Голлівуд уникав його останні шість років.

Після того, як він був визнаний невинними, Спейсі поклав руку на груди, подивився на колегію присяжних і двічі подякував, перш ніж вони вийшли з кімнати. Спейсі обійняв свою команду юристів і витер сльози з очей.

Світ зірки "вибухнув"

Будучи, можливо, найвідомішою жертвою руху Me Too, Спейсі описав, як його "світ вибухнув", і він "втратив усе за кілька днів" у 2017 році після того, як його звинуватили в домаганнях до американського актора Ентоні Реппа, коли йому було всього 14 років. Звинувачення пізніше було знято зі Спейсі.

Перевірка в Old Vic виявила ймовірну неналежну поведінку по відношенню до 20 чоловіків, але Спейсі ніколи не був засуджений за жодні кримінальні злочини.

Після п'ятирічного розслідування Скотланд-Ярду Королівська прокуратура висунула зірці "Карткового будиночка" звинувачення в серії нападів на чотирьох чоловіків у період з 2001 по 2013 рік. Але Спейсі стверджував, що його обвинувачів мотивували "гроші, гроші і ще раз гроші", причому один з обвинувачів подав позов про компенсацію в розмірі 500 000 фунтів стерлінгів.

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

Журі з дев'яти чоловіків і трьох жінок знадобилося 12 годин і 26 хвилин, щоб оголосити свій вердикт.

Сім нападів були датовані між 2001 і 2004 роками. Ще п’ять злочинів, які йому інкримінували, стосуються періоду між 2005 і 2013 роками.

Протягом усього процесу Спейсі був упевнений у своїй невинуватості, неодноразово заперечуючи всі звинувачення проти нього.

Оскільки звинувачення накопичувалися, а його акторські ролі припинилися, фінансовий удар для Спейсі жахливим.

Витрати на його захист лише у судовому процесі у Великій Британії становили понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, і ця цифра є крихітною порівняно з судовими рахунками у США.

Втрати Спейсі

Незадовго до скандалу актор продав свій будинок у Лос-Анджелесі за 8,5 мільйона фунтів.

Він все ще володіє пентхаусом вартістю 2,5 мільйона фунтів стерлінгів в ексклюзивній лондонській багатоповерхівці з видом на будівлю парламенту, де він зупинявся під час судового розгляду.

До суду у Спейсі був помічник, агент, піарник, менеджер, особистий тренер і охоронець. Після скандалу його піарник Стейсі Вулф залишила роботу, як і його агенти в CAA. Залишився лише менеджер.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

Раніше стало відомо, що після звинувачень фанаток на адресу німецького співака та соліста рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна проти нього порушили кримінальну справу. За даними західних ЗМІ, музиканта підозрюють у зґвалтуванні.