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З Люка Бессона зняли звинувачення у зґвалтуванні актриси: подробиці

22 червня 2023 11:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
З Люка Бессона зняли звинувачення у зґвалтуванні актриси: подробиці
Режисер Люк Бессон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

Про це повідомляє видання Rolling Stone.

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Ван Рой співпрацювала з Бессоном на зйомках фільму "Валеріан та місто тисячі планет". За її словами, в них був роман, який закінчився зґвалтуванням у травні 2018 року. Ван Рой звернулася до поліції. Однак через відсутність доказів справу щодо Бессона було припинено на початку 2019 року.

Після цього Ван Рой подала громадянську скаргу. Звернення акторки відхилили, але вона подала апеляцію.

Але і тепер суд не прийняв апеляцію Ван. Ба більше — стягнув з неї виплату-компенсацію у розмірі у 2500 євро. Згідно з рішенням, вона  не зможе подати до суду на Люка Бессона не лише у Франції, а й у всій Європі.

"Французька судова система вкотре відмовляється розглядати докази у цій справі. Я займатимусь цим питанням і подам запит до Європейського суду з прав людини", — підсумувала Ван Рой. 

Це не перші звинувачення у сексуальному домаганні в бік Бессона. Колишня асистентка режисера стверджувала, що він шантажем домігся з нею інтиму. А дві студентки однієї з кіностудій заявляли про домагання з боку Люка. 

Акторка Санд Ван Рой. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що "актор-канібал" Армі Гаммер офіційно розлучився з дружиною. Також ми розповідали, скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein Тілль Ліндеманн.

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