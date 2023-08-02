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Одразу троє танцівниць звинуватили епатажну Lizzo у домаганнях

2 серпня 2023 11:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Одразу троє танцівниць звинуватили епатажну Lizzo у домаганнях
Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На співачку Lizzo подали до суду троє її колишніх танцівниць. Вони звинуватили співачку в домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери.

Про це пише Daily Mail.

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Поп-зірка, чиє справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон, зіткнулася з судовою битвою після того, як танцюристи стверджували, що вона коментувала їх вагу та змушувала одного доторкнутися до оголеної виконавиці в стрип-клубі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Позивачі — її колишні танцівниці — у позові названі Аріанною Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігез.

Відому співачку звинуватили в тому, що вона "запрошувала членів команди по черзі торкатися оголених виконавиць" в амстердамському стриптиз-клубі, йдеться в позові.

Вона нібито заохочувала "ловити фалоімітатори, випущені зі статевих органів артистів, і їсти банани, з їхніх інтимних місць".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

35-річна Lizzo відома своєю філософією бодіпозитиву, але її колеги стверджують інше.

"У приватному порядку вона ганьбить своїх танцюристів і принижує їх у спосіб, який є не тільки незаконним, але й абсолютно деморалізуючим", — говорить адвокат однієї з танцівниць.

Серед скарг вороже робоче середовище, домагання, дискримінація через релігію, расу, інвалідність.

Так, в амстердамського стриптиз-клубі Lizzo нібито "почала тиснути на свою танцівницю, щоб вона торкнулася грудей однієї з оголених жінок". Та кілька разів відмовлявся, а поп-зірка нібито скандувала все голосніше і голосніше, щоб заохотити її до цього. Зрештою жінка таки підкорилася.

В іншому випадку позивачі стверджують, що Lizzo запросила танцюристів до клубу в Парижі, але не згадала, що це був ню-кабаре. Це "шокувало" танцюристів, які сказали, що зірка "позбавила їх права вибору не брати участі".

Одна з танцюристок забруднила штани під час напруженої репетиції через страх втратити роботу. Потім їй дали прозоре вбрання без білизни, щоб завершити виступ.

Lizzo поки не коментувала звинувачення.

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

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