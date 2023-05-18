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Бейонсе розповіла, де заробила перші гроші: з чого починала поп-діва?

18 травня 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе розповіла, де заробила перші гроші: з чого починала поп-діва?
Співачка Бейонсе. Фото: www.instagram.com/beyonce
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе поділилася спогадами про свою першу роботу. Ще в дитинстві зірка підробляла у перукарні своєї мами.

Про це пише Daily Mail.

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"Як багато з вас знають, що моя перша робота — це прибирання волосся у маминому салоні? Майбутня учасниця Destiny's Child починала з того, що виступала перед клієнтами, яким робили зачіски. Я бачила дуже багато креативних жінок у салоні. Зрозуміла, як догляд за волоссям може вплинути на наші душ", — поділилася співачка.

Доьнка Бейонсе Блу Айві. Фото:
Дочка Бейонсе Блу Айві. Фото: instagram.com/beyonce/

Зірка також додала, що не може дочекатися, коли її донька Блу Айві теж почне проявляти свою креативність.

Нагадаємо, співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Перші сольні гастролі рекордсменки премії "Греммі" з 2016 року розпочалося у Стокгольмі (Швеція).

Раніше, Бейонсе потрапила в гучний скандал. Виявляється, американську зірку та танцівницю звинувачують в тому, що вона не заплатила податки, сума яких становить 2,7 мільйонів доларів.

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