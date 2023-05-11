Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У Швеції стартував перший за п'ять років світовий тур Бейонсе: як це було arrow

У Швеції стартував перший за п'ять років світовий тур Бейонсе: як це було

11 травня 2023 11:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Швеції стартував перший за п'ять років світовий тур Бейонсе: як це було
Співачка Бейонсе у Швеції. Фото: Twitter/beyzhive
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Перші сольні гастролі рекордсменки премії "Греммі" з 2016 року розпочалося у Стокгольмі (Швеція).

У соцмережах з'явились тисячі фото та відео шанувальників Бейонсе, які з нетерпінням чекали на її повернення до концертної діяльності. 

Читайте також:

Тур Бейонсе

Шоу тривало 2 години 50 хвилин. За цей час співачка змінила 8 концертних образів. Декорації не залишили байдужою навіть досвідчену публіку. Величезний кінь, що світився, на якому Бейонсе пролітала над залом, срібний місяцехід з жердиною і роботи були лише частиною масштабного перформансу.

У рамках турне співачка також виступить у Франції, Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі та містах США. Загалом заплановано понад 40 концертів. Тур завершиться виступом у Новому Орлеані (США) 27 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків. Також ми розповідали, що Кеті Перрі, Take That й інші зірки виступили перед Чарльзом III та британцями на коронації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB