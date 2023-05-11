У Швеції стартував перший за п'ять років світовий тур Бейонсе: як це було
Американська співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Перші сольні гастролі рекордсменки премії "Греммі" з 2016 року розпочалося у Стокгольмі (Швеція).
У соцмережах з'явились тисячі фото та відео шанувальників Бейонсе, які з нетерпінням чекали на її повернення до концертної діяльності.
Тур Бейонсе
Шоу тривало 2 години 50 хвилин. За цей час співачка змінила 8 концертних образів. Декорації не залишили байдужою навіть досвідчену публіку. Величезний кінь, що світився, на якому Бейонсе пролітала над залом, срібний місяцехід з жердиною і роботи були лише частиною масштабного перформансу.
Beyoncé Drunk in Love extended !! #RENAISSANCEtour #RenaissanceWorldTour #Beyonce pic.twitter.com/BSWZTCgPPH— Ari-chan (@B1ryan1925) May 10, 2023
And then #Beyonce flies away on a silver horse to the heavens. #BeyonceRenaissanceTour pic.twitter.com/KZWXH9qc2G— Flip Phone (@flipphoneevents) May 10, 2023
Beyoncé performing "COZY" with the robotic arms. #RENAISSANCEWorldTour 🪩— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) May 10, 2023
🎟️ https://t.co/gQt79tz5wy #RWT2023 pic.twitter.com/vbo373gG7m
У рамках турне співачка також виступить у Франції, Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі та містах США. Загалом заплановано понад 40 концертів. Тур завершиться виступом у Новому Орлеані (США) 27 вересня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків. Також ми розповідали, що Кеті Перрі, Take That й інші зірки виступили перед Чарльзом III та британцями на коронації.