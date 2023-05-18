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Бейонсе рассказала, где заработала первые деньги: с чего начинала поп-дива?

18 мая 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе рассказала, где заработала первые деньги: с чего начинала поп-дива?
Певица Бейонсе. Фото: www.instagram.com/beyonce
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе поделилась воспоминаниями о своей первой работе. Еще в детстве звезда подрабатывала в парикмахерской своей мамы.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Многие ли из вас знают, что моя первая работа — это уборка волос в мамином салоне? Будущая участница Destiny's Child начинала с того, что выступала перед клиентами, которым делали прически. Я видела очень много креативных женщин в салоне. Поняла, как уход за волосами может повлиять на нашу душу", — поделилась певица.

Донка Бейонсе Блу Айви. Фото:
Дочь Бейонсе Блу Айви. Фото: instagram.com/beyonce/

Звезда также добавила, что не может дождаться, когда ее дочь Блу Айви тоже станет проявлять свою креативность.

Напомним, певица Бейонсе отправилась в мировое концертное турне под названием Renaissance World Tour. Первые сольные гастроли рекордсменки премии "Грэмми" с 2016 года начались в Стокгольме (Швеция).

Ранее, Бейонсе попала в громкий скандал. Оказывается, американская звезда и танцовщица обвиняются в том, что она не заплатила налоги, сумма которых составляет 2,7 миллионов долларов.

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