Бейонсе виступила разом із донькою Блу Айві

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Американська співачка Бейонсе вийшла на сцену під час перерви різдвяного матчу між командами Baltimore Ravens на Houston Texans. Вперше на її виступі з'явилась її донька Блу Айві.

Про це пише Page Six.

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Співачка вийшла на сцену стадіону NRG у своєму рідному місті Х'юстоні в середу, 25 грудня. Зірка розпочала святковий виступ на білому коні та виконала свій хіт "16 Carriages".

Бейонсе виглядала приголомшливою у білому боді та шортах, прикрашених кристалами, а також у ковбойському капелюсі в тон.

Вона запросила спеціальних гостей, серед яких Shaboozey та Post Malone. Під час виконання "Texas Hold 'Em" до зірки приєдналася її старша донька від Jay-Z Блу Айві.12-річна донька виконавиці вийшла на сцену у сукні та капелюсі в одному стилі із Бейонсе.

Американська співачка Бейонсе. Фото: Netflix

Американська співачка Бейонсе на сцені стадіону NRG. Фото: Netflix

Бейонсе разом з донькою Блу Айві. Фото: Netflix

Бейонсе та Jay-Z виховують трьох дітей — 12-річну доньку Блу Айві та 7-річних близнюків Румі і Сер.

Раніше ми писали про те, що астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе. А також Бейонсе стала найвидатнішою поп-зіркою ХХІ століття за версією чарту Billboard.