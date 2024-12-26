Бейонсе выступила вместе с дочерью Блу Айви

Бейонсе впервые вышла на сцену с дочерью
Американская певица Бейонсе вышла на сцену во время перерыва рождественского матча между командами Baltimore Ravens на Houston Texans. Впервые на ее выступлении появилась дочь Блу Айви.
Об этом пишет Page Six.
Бейонсе зажгла на праздничном матче
Певица вышла на сцену стадиона NRG в своем родном городе Хьюстоне в среду, 25 декабря. Звезда начала праздничное выступление на белом коне и исполнила свой хит "16 Carriages".
Бейонсе выглядела потрясающей в белом боди и шортах, украшенных кристаллами, а также в ковбойской шляпе в тон.
Она пригласила специальных гостей, среди которых Shaboozey и Post Malone. Во время исполнения "Texas Hold 'Em" к звезде присоединилась ее старшая дочь от Jay-Z Блу Айви. 12-летняя дочь исполнительницы вышла на сцену в платье и шляпе в одном стиле с Бейонсе.
Бейонсе и Jay-Z воспитывают троих детей — 12-летнюю дочь Блу Айви и 7-летних близнецов Руми и Сэр.
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