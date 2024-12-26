Бейонсе выступила вместе с дочерью Блу Айви

Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Американская певица Бейонсе вышла на сцену во время перерыва рождественского матча между командами Baltimore Ravens на Houston Texans. Впервые на ее выступлении появилась дочь Блу Айви.

Об этом пишет Page Six.

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Певица вышла на сцену стадиона NRG в своем родном городе Хьюстоне в среду, 25 декабря. Звезда начала праздничное выступление на белом коне и исполнила свой хит "16 Carriages".

Бейонсе выглядела потрясающей в белом боди и шортах, украшенных кристаллами, а также в ковбойской шляпе в тон.

Она пригласила специальных гостей, среди которых Shaboozey и Post Malone. Во время исполнения "Texas Hold 'Em" к звезде присоединилась ее старшая дочь от Jay-Z Блу Айви. 12-летняя дочь исполнительницы вышла на сцену в платье и шляпе в одном стиле с Бейонсе.

Американская певица Бейонсе. Фото: Netflix

Американская певица Бейонсе на сцене NRG. Фото: Netflix

Бейонсе вместе с дочерью Блу Айви. Фото: Netflix

Бейонсе и Jay-Z воспитывают троих детей — 12-летнюю дочь Блу Айви и 7-летних близнецов Руми и Сэр.

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