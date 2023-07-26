Бекхеми розгнівали власних сусідів

Девід та Вікторія Бехем. Фото:

Девід і Вікторія Бекхеми посварилися з сусідами через планування будівництва нової дороги біля свого будинку вартістю 12 мільйонів фунтів. 48-річний колишній футболіст і його 49-річна дружина-модельєр вже отримали дозвіл на будівництво нової оранжереї та кухні.

Про це пише Daily Mail.

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Нова дорога для Бекхемів

Девід також попросив дозволу побудувати нову 250-метрову під’їзну дорогу до їхнього великого будинку для відпочинку. Однак сусіди пішли проти планів і подали офіційну скаргу, в якій вони висміяли Бекхемів і звинуватили пару в спробі перетворити сільську місцевість на передмістя.

"Мене завжди дивують ті, хто приїжджає жити в сільську місцевість, а потім хоче привезти передмістя, вони не задоволені життям у природному сільському середовищі, вони хочуть "велике озеро", не задовольняючись маленьким озером. Вони відтворять класичний англійський пейзаж, добре, якби це було так. Капабіліт Браун ніколи б не спроектував сад із такими елементами, як величезне футбольне поле, трибуна для глядачів, відкритий басейн і сауна. Класична англійська місцевість? Я так не думаю. Я здивований, що вони не подали заявку на встановлення атракціону на решті 2 акрів, що залишилися під сад, тепер, коли вони розширили свою територію", — обурився сусід.

Девід попросив дозволу побудувати нову під’їзну дорогу між своїм будинком і сусідньою сільськогосподарською дорогою.

Це другий сусід, який виступає проти планів. Його попередник називав плани Бекхемів "безглуздими" та "марною витратою ресурсів".

Новий скандал виник через кілька тижнів після того, як стало відомо, що Девід і Вікторія планують побудувати величезну вуличну кухню у своєму саду. Подружжя вимагало дозволу на окрему будівлю, яка буде зроблена зі скла.

Історія конфліктів з сусідами

Це не перший випадок, коли пара сварилася із сусідами щодо планування, оскільки раніше Бекхеми виграли битву за будівництво великого озера з власним островом на своїй території в Котсуолді.

У грудні 2016 року Бекхеми купили будинок у Грейт-Тью, неподалік від Чіппінг-Нортона, за 6,1 мільйона фунтів стерлінгів.

У той час це нагадувало будівельний майданчик, і Девід витратив місяці та мільйони на ремонт. Пара поступово додала більше об’єктів, зокрема футбольне поле, трибуну для глядачів, відкритий басейн і сауну. А також подружжя може похвалитися величезним гаражем для сімейного парку яскравих автомобілів і мотоциклів. Нещодавно вони додали на територію намет у стилі сафарі вартістю 50 000 фунтів стерлінгів.

Минулого місяця Девід запропонував шанувальникам зазирнути на свою сімейну кухню в Instagram, коли він і 12-річна дочка Харпер поділилися кулінарним відео.

Легенда футболу готував буріто в переобладнаному сараї вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів, який мав кам’яну підлогу та дерев’яні балки. Подружжя оновило кухню повністю та вибрало шикарні темно-сірі шафи з золотими ручками та прихований холодильник. Завершує естетику кантрі традиційна піч для піци з величезною купою дров, готових до того, щоб сім’я приготувала італійську страву. На кухні є барна стійка, а також великий шкіряний диван, який ідеально підходить для сімейного відпочинку біля каміна. Великі скляні двері виходять на фантастичну галявину, де Девід тримає бджіл і збирає власний мед.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялася для Vogue.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.